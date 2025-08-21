Στα τάρταρα οι υπηρεσίες υγείας στην Κρήτη – Καταρρέει το Κυβερνητικό αφήγημα αναβάθμισης του ΕΣΥ

Α. Πατριανάκος: Αλλάζει το ΕΣΥ αλλά όχι προς το καλύτερο – Συγκλονίζει η μαρτυρία γιατρού.
«Χθες το βράδυ, εφημέρευα.
Όπως και την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, όπως τόσοι άλλοι συνάδελφοί μου.
Εφημέρευα όμως και την Δευτέρα 11/8, την Τετάρτη 13/8, την Παρασκευή 15/8 και την Κυριακή 17/8, χωρίς ειδικευόμενο, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπόρεσα να ξεκουραστώ στιγμή. Επίσης σε δύο ημέρες εφημερεύω πάλι, χωρίς ειδικευόμενο.
Τα ίδια περνούν και οι υπόλοιποι γιατροί της κλινικής.
Τα παιδιά μου και την γυναίκα μου δεν πρόλαβα να τους δω.
Την επομένη εβδομάδα ήταν να πάρω πέντε ημέρες άδειας, αλλά δεν θα πάρω, γιατί ένας άλλος γιατρός της κλινικής πήρε αναρρωτική άδεια.
Οι χειρουργοί στο νοσοκομείο, από 12 οργανικές θέσεις έχουν μείνει 6 συν ένας, ο οποίος είναι με σύμβαση εργασίας.
Επίσης ένας πήρε αναρρωτική άδεια.
Από τις δέκα θέσεις ειδικευόμενων υπηρετούν δύο.
Οπότε ας μην πανηγυρίζουμε καλύτερα και ας δούμε το πρόβλημα στα μάτια.
Μην αναφέρεστε σε δήθεν κατάρρευση του ΕΣΥ, η κατάρρευση υπάρχει και αφορά εμάς τους γιατρούς σαν άτομα και προσωπικότητες.
Ωστόσο μένω πιστός στον όρκο μου και συνεχίζω τη δουλειά μου.
Σας συμβουλεύω να αφήσετε τους πανηγυρισμούς και να κάνετε το ίδιο.
Θέλουμε ουσιαστική βοήθεια και όχι πολιτική του διαδικτύου κ. υπουργέ».
Αυτό έγραψε ο Γιώργος Πετράκης, χειρουργός στο Νοσοκομείο Χανίων, απαντώντας στον υπουργό Υγείας και το ειρωνικό του σχόλιο ότι «με 73 εφημερεύοντες γιατρούς τον Δεκαπενταύγουστο στο νοσοκομείο, δεν το λες και κατάρρευση… του ΕΣΥ».
«Το ΕΣΥ αλλάζει, γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό», έγραψε αργότερα ο πρωθυπουργός, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται αν «ζουν σε παράλληλο σύμπαν».
«Αν το ΕΣΥ όντως αναβαθμίζεται, γιατί οι κενές οργανικές θέσεις αυξάνονται συνεχώς, γιατί πάνω σε συμβάσεις με δελτίο παροχής υπηρεσιών λειτουργούν κρίσιμες υπηρεσίες, γιατί οι μετακινήσεις προσωπικού συνεχίζουν να αυξάνονται, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολλές ειδικότητες που πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε, γιατί δεν ανοίγουν όλες οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ και οι χειρουργικές αίθουσες, γιατί οι ασθενείς περιμένουν χρόνια για χειρουργείο;». Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαβάζοντας με αγανάκτηση τις θριαμβολογίες του.
Α. Πατριανάκος: Αλλάζει το ΕΣΥ αλλά όχι προς το καλύτερο
Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος
Η «Π» ρώτησε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και διευθυντή στην καρδιολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ, αν κατά την γνώμη του όντως βελτιώνονται τα πράγματα στη δημόσια υγεία και ο Αλέξανδρος Πατριανάκος, μας είπε: «Αλλάζει όντως σελίδα το ΕΣΥ, αλλά όχι προς το καλύτερο.
Για να βελτιωθεί το ΕΣΥ χρειάζονται κονδύλια, υποδομές, προσλήψεις προσωπικού και όχι μπαλώματα. Το να λες στον ιδιώτη έλα να χειρουργείς στο δημόσιο νοσοκομείο και να έχεις την πλήρη ευθύνη του ασθενούς σου, είναι ανέφικτο.
Επιπλέον το Υπουργείο επιβαρύνει την τσέπη του ασθενούς για να χειρουργηθεί, όχι τον δικό του προϋπολογισμό. Με τέτοιες πρακτικές, δεν στηρίζεις το ΕΣΥ, του αλλάζεις τον χαρακτήρα. Άλλο πράγμα είναι η συνεργασία με τους ιδιώτες και άλλο αυτό που επιχειρεί το Υπουργείο».
Τα δραματικά στοιχεία της Eurostat για την περίθαλψη στη χώρα μας
Τα σημαντικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που καταγράφονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτυπώνονται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Eurostat και αφορούν στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024».
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή,όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, το ποσοστό των Ελλήνων των 16 ετών και άνω που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία και ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν λόγω οικονομικών λόγων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, ανέρχεται σε 21,9%. Πρόκειται για μακράν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 3,6%.
Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα είναι ότι στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Φινλανδία, με ποσοστό 12,4% και η Εσθονία με 11,2%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Μάλτα (0,5%) και την Τσεχία (0,6%).
Ανησυχητικό για τη χώρα μας είναι και το τεράστιο χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια. Ειδικότερα, σε επίπεδο Ε.Ε., τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια επηρεάστηκαν περισσότερο, με το 6,0% αυτών να αναφέρει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με το 3,2% όσων δεν κινδυνεύουν.
Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (12,7 ποσοστιαίες μονάδες ), τη Ρουμανία (10,7 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Λετονία (9,9 ποσοστιαίες μονάδες). Το ποσοστό των Ελλήνων που κινδυνεύουν από φτώχεια και δεν έλαβαν την αναγκαία περίθαλψη, είναι μεγαλύτερο του 32%.
Θριαμβολογίες πρωθυπουργού και Άδωνι Γεωργιάδη
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια άλλη εικόνα στη δημόσια υγεία. «Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό. Αυτό διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες, που για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να βαθμολογήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες.
Έτσι, στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% απ’ αυτούς ήδη απάντησε και τα σχόλια είναι ενδεικτικά: Το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν. Tο 88% δήλωσε ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό. Ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε», σημειώνει ο πρωθυπουργός.
Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργίας, αναφερόμενος στο ΕΣΥ, περιγράφει «έναν γιγαντιαίο οργανισμό με 127 νοσοκομεία, +100.000 προσωπικό, 360 Κ.Υ., 1.500 περιφερειακά ιατρεία. Έναν οργανισμό που διαχειρίζεται ημερησίως +85.000 περιστατικά, δηλ. +25.000.000 περιστατικά τον χρόνο».
Υπογραμμίζει ότι το ΕΣΥ γίνεται διαρκώς καλύτερο, προσθέτοντας ότι από τις απαντήσεις των ασθενών το 75% δηλώνουν ευχαριστημένοι από το επίπεδο της νοσηλείας τους, το 86% ότι χειρουργήθηκαν στην ώρα τους, το υπόλοιπο 14% ότι σε ποσοστό 74% ενημερώθηκε για την αλλαγή εγκαίρως, το 93% βρήκε την ιατρική ειδικότητα που έψαχνε, και το 90% δεν περίμεναν πάνω από 4 ώρες στην εφημερία.
Παραδέχεται εν τούτοις, ότι «πολλοί ασθενείς μας ταλαιπωρούνται ακόμη σε κακές συνθήκες για να λάβουν τη θεραπεία τους, έχουμε αναμονές μερικές φορές μεγάλες για βιοψίες, υπάρχουν ακόμη -λιγότερα μεν από το παρελθόν, αλλά υπάρχουν- ράντζα κλπ., αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα της μιζέριας και της εγκατάλειψης που συστηματικά, για σκοπιμότητες επαναλαμβάνω, καλλιεργείται».
Επίσης χαρακτήρισε «τελείως ατεκμηρίωτο» το δημοσίευμα της Le Monde, «από μία δημοσιογράφο που συστηματικά κατηγορεί την Ελλάδα για όλα», η οποία -σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη- «ξεκίνησε το άρθρο της με το ψέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πρόσβαση στο ΕΣΥ στους ανασφάλιστους, ενώ το κάναμε εμείς με τον νόμο 4238/2014».
Le Monde: Οι Έλληνες πληρώνουν από την τσέπη τους την υγεία
Σημειώνεται ότι Le Monde στην κυριακάτικη έκδοσή της περιγράφει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, ενώ ειδική αναφορά κάνει στις χαμηλές αμοιβές που ωθούν τους γιατρούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ή να φύγουν στο εξωτερικό.
Ως απόδειξη της δυσλειτουργίας του ΕΣΥ, η Monde αναφέρει και το γεγονός ότι «οι Έλληνες πληρώνουν περίπου το 33% των δαπανών υγείας από την τσέπη τους, έναντι 15% κατά μέσο όρο για τους άλλους κατοίκους των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης».
