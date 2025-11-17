ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα, τιμούμε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της νεότερης ιστορίας μας. Η επέτειος του Πολυτεχνείου αποτελεί όχι μόνο φόρο μνήμης, αλλά και υπενθύμιση του χρέους μας απέναντι στη Δημοκρατία και στις αξίες της.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας θυμίζει ότι, σε στιγμές δοκιμασίας, η πίστη στην ελευθερία και η δύναμη των πολιτών μπορούν να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας. Οι νέοι και οι νέες του ’73 απέδειξαν ότι ο συλλογικός αγώνας μπορεί να υπερισχύσει του φόβου και της σιωπής.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, η μνήμη τους δεν λειτουργεί μόνο ως τιμή στο παρελθόν, αλλά και ως υπενθύμιση των ευθυνών μας στο παρόν. Οι κοινωνίες προοδεύουν όταν οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά, όταν υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων και όταν στέκονται απέναντι στις ανισότητες, τον διχασμό αλλά και κάθε μορφή καταπίεσης.

Τιμούμε εκείνους και εκείνες που τόλμησαν να αγωνιστούν και που δεν δίστασαν να σταθούν απέναντι στο σκοτάδι και κρατάμε ζωντανό το μήνυμα για ενότητα με αδιαπραγμάτευτη την προσήλωση μας στις δημοκρατικές αρχές και τη διατήρηση των υψηλών ιδανικών».

Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Χανιά:Έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με τη χρήση καινοτόμου ψηφιακής τεχνολογίας
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα...

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Μιλάνο. Η Αφή...

Ηράκλειο:Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00 Δεν εφησυχάζουμε ποτέ όταν...

Χανιά:Έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με τη χρήση καινοτόμου ψηφιακής τεχνολογίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Μίκης Θεοδωράκης, η μνήμη στην ψηφιακή εποχή» #DigitalMikis Ο Μίκης...

