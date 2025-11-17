Μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Με αφορμή την Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα, τιμούμε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της νεότερης ιστορίας μας. Η επέτειος του Πολυτεχνείου αποτελεί όχι μόνο φόρο μνήμης, αλλά και υπενθύμιση του χρέους μας απέναντι στη Δημοκρατία και στις αξίες της.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας θυμίζει ότι, σε στιγμές δοκιμασίας, η πίστη στην ελευθερία και η δύναμη των πολιτών μπορούν να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας. Οι νέοι και οι νέες του ’73 απέδειξαν ότι ο συλλογικός αγώνας μπορεί να υπερισχύσει του φόβου και της σιωπής.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, η μνήμη τους δεν λειτουργεί μόνο ως τιμή στο παρελθόν, αλλά και ως υπενθύμιση των ευθυνών μας στο παρόν. Οι κοινωνίες προοδεύουν όταν οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά, όταν υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων και όταν στέκονται απέναντι στις ανισότητες, τον διχασμό αλλά και κάθε μορφή καταπίεσης.

Τιμούμε εκείνους και εκείνες που τόλμησαν να αγωνιστούν και που δεν δίστασαν να σταθούν απέναντι στο σκοτάδι και κρατάμε ζωντανό το μήνυμα για ενότητα με αδιαπραγμάτευτη την προσήλωση μας στις δημοκρατικές αρχές και τη διατήρηση των υψηλών ιδανικών».