Χανιά:Έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με τη χρήση καινοτόμου ψηφιακής τεχνολογίας

«Μίκης Θεοδωράκης, η μνήμη στην ψηφιακή εποχή» #DigitalMikis

Ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα από τον ψηφιακό κόσμο του αρχείου του, στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Συνέντευξη τύπου και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΚΑΜ με αφορμή τα εγκαίνια της νέας, περιοδεύουσας έκθεσης «Ο Μίκης Θεοδωράκης στην ψηφιακή εποχή», που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 19:30 με πρώτο σταθμό το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, τον τόπο που επέλεξε ως τελευταία του, αιώνια, κατοικία ο μεγάλος μας συνθέτης.

«Σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα για τον Δήμο Χανίων καθώς υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, ο οποίος είναι ένας φορέας που κρατά ζωντανό το αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, για το οποίο ενδιαφερόμαστε θερμά αλλά και μεγάλο υλικό μέσω της Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη που φιλοξενείται και σχετίζεται με τον Σύλλογο και έχει πλέον μια στενή συνεργασία και ουσιαστική με τον Δήμο Χανίων.

Η σχέση αυτή πλέον θα είναι μια δεδομένη συνεργασία η οποία θα λάβει σάρκα και οστά μέσα από το Μουσείο Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη, στον Γαλατά, εκεί όπου ο Δήμος Χανίων σχεδιάζει την υλοποίηση του οράματος που μας έχει κληροδοτήσει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι μια μεγάλη ευθύνη που με μεγάλη χαρά τη μοιραζόμαστε με ανθρώπους και φορείς που έχουν ήδη την τεχνογνωσία και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας μεγάλες αποστολές, όπως αυτή εδώ» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Γιαννακάκης.

Σχετικά με την έκθεση «Ο Μίκης Θεοδωράκης στην ψηφιακή εποχή» ο Αντιδήμαρχος επεσήμανε πως: «Μέχρι τον Ιανουάριο, εδώ στον εκθεσιακό χώρο του ΚΑΜ, φιλοξενείται μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση για τον Μίκη Θεοδωράκη, με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Μέσα από ψηφιακό υλικό, μέσα από το υλικό που υπάρχει στο αρχείο που βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής στην μεγάλη μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, θα γνωρίσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, τους ποιητές με τους οποίους συνεργάστηκε, τα παιδικά του χρόνια και τα χρόνια της ωριμότητας, τα χρόνια της μεγάλης δημιουργικής δραστηριότητας».

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, διευθυντής του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής υπογράμμισε την χαρά του για τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Συλλόγου «Μιας και είμαστε στο κατώφλι για να φτιαχτεί το Μουσείο Μίκης και Γιάννης Θεοδωράκης στον Γαλατά να θεσμοθετήσουμε αυτή τη συνεργασία με τον Δήμο Χανίων έτσι ώστε ο Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής, ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας του έργου του Μίκη Θεοδωράκη να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά στο να υλοποιηθεί αυτό το Μουσείο» ενώ σημείωσε για την έκθεση «Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη

Θεοδωράκη το Υπουργείο Πολιτισμού μας ανέθεσε να υλοποιήσουμε μια σειρά από διάφορες δράσεις, ανάμεσα στις οποίες ανήκει και η παρούσα έκθεση, της οποίας ο πρώτος σταθμός αποτελούν τα Χανιά. Πρόκειται για μια περιοδεύουσα έκθεση στην οποία θα δείτε πώς ο Μίκης Θεοδωράκης μπορεί να διατηρηθεί στην μνήμη αλλά και να είναι παρών όχι μόνο στις οθόνες των κινητών και των υπολογιστών αλλά και σε χώρους όπου αυτή η έκθεση ελπίζουμε να μεταφερθεί».

Η έκθεση είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, στη Μουσική Βιβλιοθήκη του οποίου το 1997 ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης εμπιστεύτηκε το Αρχείο του. Η έκθεση διοργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του συνθέτη.

Στην έκθεση συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο, όλα τα ψηφιακά εργαλεία που ο Σύλλογος και η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» έχουν δημιουργήσει, ώστε να καταστήσουν προσιτό σε όλους, το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και με δεδομένο ότι κατόπιν δικής του επιθυμίας, το Αρχείο φυλάσσεται αποκλειστικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης, στην Αθήνα. Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στην αρχιτέκτονα μουσειολόγο Ερατώ Κουτσουδάκη. Την επιστημονική επιμέλεια υπογράφει η μουσικολόγος Βάλια Βράκα, υπεύθυνη Τομέα Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, περνώντας χρόνο μέσα σε τρία διαφορετικά περίπτερα και εξερευνώντας με διαδραστικό τρόπο τη ζωή και το έργο του, με τη συνδρομή της πιο καινοτόμου τεχνολογίας.

Το πρώτο περίπτερο, με τίτλο «Ένας γαλαξίας μουσικής και δράσης», παρουσιάζει ψηφιοποιημένη και διαδραστική τη μεγάλη αναδρομική αφιερωματική έκθεση για τη ζωή και το έργο του, με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης, ο γαλαξίας μου», που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2021 και πάλι το 2025. Το κοινό θα μπορεί να έχει και τη βιωμένη εμπειρία της επίσκεψης φορώντας γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR). Μέσω VR επίσης, μπορεί κανείς να δει την ψηφιακή αναπαράσταση της κατοικίας του Θεοδωράκη, την περίοδο εξορίας του στη Ζάτουνα, επί δικτατορίας.

Το δεύτερο περίπτερο, με τίτλο «Για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα», μέσα από ένα πανόραμα φωτογραφικών πορτρέτων του συνθέτη, από το Αρχείο του, που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, προσφέρει στα παιδιά (και όσους νιώθουν παιδιά) τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη ζωή και το έργο του, μέσα από ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια που συνδέουν τεκμήρια του Αρχείου Θεοδωράκη με στιγμές της ζωής και του έργου του.

Το τρίτο περίπτερο, με τίτλο «Ο Μίκης των μεγάλων ποιητών», είναι αφιερωμένο σ’ αυτό που ίσως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη του συνθέτη: στη μελοποιημένη ποίηση, που έβαλε στα χείλη όλων μας στίχους μεγάλων ποιητών, με μελωδίες που αποτελούν πια αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Το περίπτερο αυτό προτείνει

περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για την έκθεση και παρουσιάζει στο κοινό για πρώτη φορά νέο υλικό από το Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη, προσφέροντάς τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει τη μουσική του μέσα στην έκθεση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, μουσικολόγος, διευθυντής Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Γιάννης Γιαννακάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δήμος Χανίων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Βάλια Βράκα, μουσικολόγος, υπεύθυνη Τομέα Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ερατώ Κουτσουδάκη, αρχιτέκτων-μουσειολόγος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Delta Pi

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΩΡΑΡΙΟ

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 20:00

Σάββατο – Κυριακή 10:00 – 14:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΣΕΝΑΛΙ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Πλατεία Κατεχάκη – Χανιά – Τηλ. 2821341613

chania-culture.gr