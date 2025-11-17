Ηράκλειο:Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00

Αντισιωνιστική συγκέντρωση Τρίτη 18/11 στις 10.00

Δεν εφησυχάζουμε ποτέ όταν οι ναζί σιωνιστές θέλουν να σουλατσάρουν στην

πόλη μας και να ξεπλυθούν σαν τουρίστες!

Παρόλο που από το πρόγραμμα του λιμεναρχείου παρατηρήσαμε ότι οι

κρουαζιέρες του Crown Iris, με παραπάνω από 1500 Ισραηλινούς, έχουν

διαγραφεί μέχρι το τέλος του έτους που διανύουμε…σήμερα βγήκε

δημοσίευμα ότι αύριο θα ελλιμενιστεί κανονικά στο Ηράκλειο.

Σε μια συγκυρία που η υποκριτική (ουσιαστικά μονομερής) εκεχειρία έχει

εντέλει κανονικοποιήσει τον αποικισμό, τις φυλακίσεις, τις αισχρότητες,

την οικοκτονία και την γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων…σε μια

κορύφωση μάλιστα με νόμο που πέρασε πρόσφατα από την Κνεσέτ ουσιαστικά

οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον νόμιμα την θανατική

ποινή…

Εμείς δε σταθούμε με δεμένα τα χέρια και κλειστά τα στόματα μας.

Είτε το πλοίο φτάσει ή όχι θα είμαστε εκεί να δηλώσουμε ότι οι

δολοφόνοι, οι υποστηρικτές του Σιωνισμού είναι ανεπιθύμητοι στη γη μας!

Ξανά! Κάλεσμα αύριο Τρίτη 18/11 στις 10.00 π.μ. στην παραλιακή δίπλα στο

λούνα παρκ Κατερίνα.

Καλούμε τον κόσμο του αγώνα σε αλληλεγγύη με τα αδέρφια μας, τους

Παλαιστίνιους, να στελεχώσουν την αντισιωνιστική συγκέντρωση

αξιοπρέπειας για τα αυτονόητα.

Από το ποτάμι ως τη θάλασσα η Παλαιστίνη θα νικήσει!

Συνέλευση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό Ηράκλειο.