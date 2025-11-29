ΔιεθνήΕΥΡΩΠΗΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα ενότητας και συμπόρευσης από πάπα και οικουμενικό πατριάρχη – Η κοινή διακήρυξη και το κοινό Πάσχα

Την ανάγκη ενότητας των δύο Εκκλησιών υπογράμμισαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο πάπας από το Φανάρι.

Η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντος ΙΔ’, μετά τη δοξολογία στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χαρακτηρίστηκε ως «στιγμή υψηλού συμβολισμού» για τις σχέσεις μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες αναγνώρισαν τη σημασία της ενότητας των δύο Εκκλησιών, με αφορμή την επέτειο των 1.700 χρόνων από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, σημειώνοντας ότι αυτή η επέτειος λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενότητας. Στην κοινή τους δήλωση, οι Προκαθήμενοι εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον θεολογικό διάλογο, επιδιώκοντας την αποκατάσταση πλήρους κοινωνίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών.

Η διακήρυξη επιβεβαιώνει τη σταθερή απόφαση των δύο Εκκλησιών να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο και αναγνωρίζεται ως σημαντική στιγμή για την ενδυνάμωση των σχέσεων τους. Επίσης, εκφράστηκε η ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι, φέτος, οι Χριστιανοί όλου του κόσμου εόρτασαν το Πάσχα την ίδια ημέρα. Ταυτόχρονα, διατυπώθηκε η επιθυμία να καθιερωθεί μια μόνιμη κοινή ημερομηνία για τον εορτασμό της Ανάστασης κάθε χρόνο.

Παράλληλα, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες απορρίπτουν οποιανδήποτε χρήση της θρησκείας και του ονόματος του Θεού προς δικαιολόγηση της βίας. «Πιστεύουμε ότι ο αυθεντικός διαθρησκειακός διάλογος, μακράν του να αποτελεί αιτία συγκρητισμού και σύγχυσης, είναι ουσιώδης για τη συνύπαρξη λαών με διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστορική αυτή στιγμή ήταν η πρώτη αποστολική επίσκεψη του Πάπα εκτός Ιταλίας μετά την εκλογή του.

