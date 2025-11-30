Απόστολος Ανδρέας : ο Πρωτόκλητος μαθητής του Χριστού.

Όταν έφθασε το πλήρωμα του χρόνου και ο Κύριος καλούσε κοντά Του τους μαθητές Του την πρώτη κλήση απηύθυνε προς τον Ανδρέα. Ποιος είναι ο Ανδρέας και ονομάστηκε Πρωτόκλητος από την Αγία μας Εκκλησία;; Αυτό θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με τις μικρές μας δυνάμεις.

Ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος ήταν φτωχός και αγράμματος ψαράς . Ήταν γιός του Ιωνά και αδελφός του πρωτοκορυφαίου Πέτρου. Γεννημένος στην πόλη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας περί του 5 με 10 μ.Χ. Ευσεβής Ιουδαίος με ελληνικό όνομα. Υπήρξε μαθητής του Ιωάννη Προδρόμου, όπως και ο ευαγγελιστής Ιωάννης.

Όταν μια μέρα συνάντησαν τον Χριστό και ο Πρόδρομος τους είπε «ίδε ο αμνὸς του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», άφησαν τον Πρόδρομο και ακολούθησαν τον Ιησού και παρέμειναν μαζί Του όλη την ημέρα. Χαρούμενος ο Ανδρέας ενημέρωσε τον Πέτρο για την συνάντηση.

Όταν ο Πρόδρομος ήταν στην φυλακή για την κριτική που άσκησε εναντίον του Ηρώδη για την «κλεψιά» της γυναίκας του αδελφού του, μια μέρα που τα δυο αδέλφια ψάρευαν στην λίμνη, ο Ιησούς Χριστός «περίπατών παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας είδε δυο αδελφούς,

Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον καί Ανδρέαν τον αδελφό αυτού… και λέγει αυτοίς˙ δεύτε οπίσω μου, και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων, οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ» (Ματθ. δ΄, 18-20). Τα δυο αδέλφια, αμέσως, άφησαν τα δίκτυα, την οικογένεια ( ο Πέτρος ήταν παντρεμένος ) και ακολούθησαν τον Χριστό. Έγιναν οι μαθητές Του.

Η παρουσία του Ανδρέα ήταν εξέχουσα και η σχέση του με τον Χριστό ξεχωριστή. Αναφέρεται το όνομά του από τα ευαγγέλια κατά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων ανδρών (Ιω. στ΄, 5-8), στο περιστατικό της επιθυμίας των Ελλήνων «των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή» για να δουν τον Ιησού (Ιω, ιβ΄, 20-23), καθώς και στη συνομιλία του Κυρίου με τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη περί των εσχάτων, (Μαρκ. ιγ΄, 3-4).

Ο Απόστολος Ανδρέας ήταν παρών μαζί και με τους άλλους Αποστόλους στην Ανάληψη του Κυρίου (Πραξ. α΄, 9-14), ενώ κατά την ευφρόσυνο ημέρα της Πεντηκοστής δέχθηκε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος (Πραξ. β΄, 1-13).».

Μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος άρχισε ο Απόστολος Ανδρέας την αποστολική του περιοδεία, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη…».Η γραπτή παράδοση και συναξαριακές πηγές μας πληροφορούν ότι ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Κυρίου στις χώρες παρά τον Εύξεινο Πόντο, τη Σκυθία, τη Γοτθία, την Κριμαία,

την Γεωργία, καθώς και στην Καππαδοκία, τη Γαλατία και σε όλη σχεδόν τη δυτική Μικρά Ασία, για να αναφέρουμε μερικές ενδεικτικά. Στις χώρες αυτές με το κήρυγμά του ο σπόρος που έσπερνε βλάσταινε και απέδιδε καρπούς πλούσιους.

Χειροτονούσε ιερείς, επισκόπους, ίδρυε τοπικές Εκκλησίες,. Στο Βυζάντιο (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη ) χειροτόνησε επίσκοπο τον Στάχυ, εκ των 70 μαθητών του Κυρίου. Η τοπική αυτή εκκλησία από τον 4ο αιώνα εξελίχθηκε στο πρώτο Πατριαρχείο της Ανατολής, ο δε επίσκοπός της κατέστη από τον 7ο αιώνα Οικουμενικός Πατριάρχης.

Εκχριστιάνισε τους αρχαίους λαούς Αλανούς, Αβασγούς, Ζηκχούς, Βοσπορινούς και Χερσονίτες, ενώ μέσω της Θράκης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας κατέληξε στην αχαϊκή γη και συγκεκριμένα στην πόλη των Πατρών, όπου και τελείωσε το αποστολικό του έργο.

Η Πάτρα την εποχή εκείνη ήταν πόλη ειδωλολατρική. Ο Απόστολος έμεινε στο σπίτι του Σωσίου, τον οποίο θεράπευσε από ανίατη και θανατηφόρο ασθένεια.

Το νέο μαθεύτηκε γρήγορα και έφθασε στα αυτιά του ανθύπατου Λέσβιου ο οποίος αποφάσισε να σκοτώσει τον Απόστολο ως «μάγο και απατεώνα». Πριν εκτελέσει την επιθυμία του έμεινε άφωνος και τότε διέταξε τους στρατιώτες του να φέρουν τον Απόστολο Ανδρέα μπροστά του. Μόλις ο Πρωτόκλητος μαθητής του Χριστού εμφανίστηκε ο Λέσβιος με δάκρυα στα μάτια τον παρακάλεσε να τον θεραπεύσει . Συγκινήθηκε ο Άγιος και προσευχηθείς στον Κύριο τον παρακάλεσε να τον θεραπεύσει και να τον καταστήσει σκεύος εκλογής και άξιο μαθητή Του. Το θαύμα έγινε αμέσως.

Το θαύμα κυκλοφόρησε άμεσα και πολλοί προσέτρεχαν στον Άγιο και εύρισκαν την υγεία της ψυχής και του σώματος. Έτσι δημιουργήθηκε πολυάριθμος ομάδα Χριστιανών, μεταξύ αυτών και ο Λέσβιος. Οι πρώην ειδωλολάτρες άρχισαν να γκρεμίζουν και να καίνε τα είδωλα.

Την μεταστροφή των Πατρινών πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας. Αμέσως καθαίρεσε τον Λέσβιο, ο οποίος ακολούθησε τον Άγιο Ανδρέα, και διόρισε ανθύπατο τον Αιγεάτη. Τον καιρό εκείνο η σύζυγος του Αιγεάτη, Μαξιμίλα, ήταν μάλλον θετική προς τον Χριστιανισμό και κάλεσε τον Άγιο στο σπίτι της μέσω συγγενούς της, της Ιφιδάμα.

Στο μεταξύ η Μαξιμίλα αρρωσταίνει βαριά και καλεί τον Άγιο στο σπίτι, όπου βρίσκει τον Αιγεάτη με ένα μαχαίρι στο χέρι, έτοιμο να θανατώσει την Μαξιμίλα και να αυτοκτονήσει. Ο Άγιος του είπε να ηρεμήσει και να πιστέψει στον Θεό.

Ο Άγιος Ανδρέας με την επίθεση των χειρών του και κατόπιν προσευχής θεράπευσε την Μαξιμίλα. Ο Αιγεάτης χαρούμενος πρόσφερε χίλια χρυσά νομίσματα, ποσό μεγάλο. Φυσικά ο Άγιος αρνήθηκε την αμοιβή αυτή, διότι ο μισθός ο δικός του θα είναι η μεταστροφή της Μαξιμίλας στον Χριστιανισμό.

Μετά το θαύμα αυτό ο Αιγεάτης αναχώρησε για την Ρώμη. Αντικαταστάτης ο αδελφός του ο Στρατοκλής, που ήλθε στην Πάτρα και τον οποίο συνόδευε ο έμπιστος υπηρέτης Αλκμάν. Οι δυο άνδρες γνώρισαν τον Άγιο και όταν ξαφνικά ο Αλκμάν αρρώστησε ο Στρατοκλής με υπόδειξη της Μαξιμίλας κάλεσε τον Άγιο για να θεραπεύσει τον ασθενή.

Ο Άγιος βρήκε μάγους και ιατρούς σε αδυναμία να θεραπεύσουν τον Αλκμάν. Ο Άγιος προσεύχεται θερμά στον Χριστό και θεραπεύει τον άρρωστο. Το αποτέλεσμα ήταν να προσχωρήσουν στον Χριστιανισμό ο Στρατιοκλής, η Μαξιμίλα, ο Αλκμάν και πάρα πολλοί ειδωλολάτρες.

Επιστρέφοντας από την Ρώμη ο Αιγεάτης απαιτεί από την σύζυγό του να αρνηθεί τον Χριστό και αυτή αντιπροτείνει να ασπαστεί αυτός τον Χριστιανισμό. Ο Αιγεάτης απειλεί και φυλακίζει τον Άγιο. Ο Άγιος ενθαρρύνει και ενισχύει τους Χριστιανούς μέσα από την φυλακή λέγοντας ότι ο θάνατος θα τον φέρει γρηγορότερα κοντά στον Σωτήρα Χριστό.

Ο Αιγεάτης καλεί τον Άγιο και προσπαθεί να τον κάνει να αρνηθεί τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν!! Βλέποντας ότι η προσπάθειά του είναι μάταιη, τον οδηγεί σε φυλάκιση και σε φρικτά βασανιστήρια.

Τέλος, ο Αιγεάτης διατάζει να τον κρεμάσουν ανάποδα στον Σταυρό για να ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Ο Άγιος συγχώρεσε τους βασανιστές του και με χαρά οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου, όπου παρέδωσε την αγία του ψυχή στον δίκαιο κριτή και έλαβε το στεφάνι του μάρτυρα του Χριστού.

Η μνήμη του τιμάται κατ’ έτος από την Αγία μας Εκκλησία την 30ή Νοεμβρίου.

Μυργιώτης Παναγιώτης

Μαθηματικός