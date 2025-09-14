«Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, στους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο. Το μπάσκετ έχει μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στον λαό και τη νεολαία της χώρας μας και η σημερινή επιτυχία μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, κυρίως για να ασχοληθούν πιο πολλά νέα παιδιά με το μπάσκετ και συνολικά τον αθλητισμό.
Μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ από την εθνική ομάδα
Τουρκία – Γερμανία 83-88: Πρωταθλητές Ευρώπης οι...
Στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ οι Γερμανοί, επικράτησαν στον...
Συγκλονιστική στιγμή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου...
Κώστας Παπανικολάου και Γιάννης Αντετοκούνμπο, δάκρυσαν μετά το τέλος...
