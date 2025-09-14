ΑΘΛΗΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική στιγμή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου να ξεσπούν σε κλάματα

Κώστας Παπανικολάου και Γιάννης Αντετοκούνμπο, δάκρυσαν μετά το τέλος του παιχνιδιού απέναντι στην Φινλανδία και συγκλόνισαν την Ελλάδα.

Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρο χρόνια μετά το 2009, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κώστα Παπανικολάου να κλαίνε και να συγκινούν ολόκληρη την Ελλάδα με τις εικόνες να είναι άκρως συναισθηματικές και συγκινητικές.

Ο Κώστας Παπανικολάου δάκρυσε με το που ακούστηκε η κόρνα της λήξης, με τον αρχηγό της Εθνικής να κατακτά το πρώτο του μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών με την γαλανόλευκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τέλος του ματς έσπευσε να αγκαλιάσει τα αδέρφια του και ξέσπασε και ο ίδιος σε λυγμούς στις δηλώσεις του στην μεικτή ζώνη.

Οι Έλληνες διεθνείς μετά το τέλος του παιχνιδιού μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου και αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί, όπως συνηθίζεται μετά από μία μεγάλη επιτυχία.

