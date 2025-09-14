ΑΘΛΗΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑΕΥΡΩΠΗ

Τουρκία – Γερμανία 83-88: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ οι Γερμανοί, επικράτησαν στον μεγάλο τελικό της Τουρκίας με 88-83 μετά από ένα ματς που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό.

Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό, η Γερμανία μετά από εντυπωσιακή επιστροφή στο 4ο δεκάλεπτο, λύγισε την Τουρκία με 88-83 και κατέκτησε το Eurobasket 2025.

Οι Γερμανοί έκαναν κατάθεση ψυχής στα τελευταία λεπτά, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα και με μεγάλα σουτ, εξίσου μεγάλες άμυνες και ψυχραιμία στις βολές έφτασαν στο νικητήριο αποτέλεσμα.

Σπουδαίοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης ο Μπονγκά με 20 πόντους, ο Βάγκνερ με 18, ενώ ο Σρέντερ που δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο διάστημα, «εμφανίστηκε» στα κρίσιμα σημεία και με 16 πόντους αλλά και 12 ασίστ έβαλε κι αυτός το «κερασάκι» στην τεράστια επιτυχία των Γερμανών.

Από πλευράς Τούρκων που ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος το τελικού, εξαιρετικοί ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 28 πόντους και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού Τσέντι Οσμάν με 23.

Οι διαιτητές: Κάλιο, Ζουράποβιτς, Ροσό

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν

Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ...

0
«Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» εθνική ομάδα για το...

Δάκρυσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είναι το μεγαλύτερο...

0
Συγκινημένος ο "Greak Freak" για το χάλκινο μετάλλιο στο...

Μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ...

0
«Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» εθνική ομάδα για το...

Δάκρυσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είναι το μεγαλύτερο...

0
Συγκινημένος ο "Greak Freak" για το χάλκινο μετάλλιο στο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ από την εθνική ομάδα
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ιστορική στιγμή για το κρητικό λάδι

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατοχυρώθηκε η ονομασία «Ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Ψηλορείτης: Συγκινητική παρουσία χιλιάδων περιπατητών στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού

ΠΚ team ΠΚ team -
Πλήθος κόσμου ανηφόρησε και φέτος στην υψηλότερη κορφή της...

Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ...

Νέο μπαράζ μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη: Πάνω από 275 άτομα διασώθηκαν στη Γαύδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Μέσα σε λίγες ώρες διασώθηκαν εκατοντάδες μετανάστες από τη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST