Τουρκία – Γερμανία 83-88: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί!

Στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ οι Γερμανοί, επικράτησαν στον μεγάλο τελικό της Τουρκίας με 88-83 μετά από ένα ματς που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό, η Γερμανία μετά από εντυπωσιακή επιστροφή στο 4ο δεκάλεπτο, λύγισε την Τουρκία με 88-83 και κατέκτησε το Eurobasket 2025. Οι Γερμανοί έκαναν κατάθεση ψυχής στα τελευταία λεπτά, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα και με μεγάλα σουτ, εξίσου μεγάλες άμυνες και ψυχραιμία στις βολές έφτασαν στο νικητήριο αποτέλεσμα. Σπουδαίοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης ο Μπονγκά με 20 πόντους, ο Βάγκνερ με 18, ενώ ο Σρέντερ που δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο διάστημα, «εμφανίστηκε» στα κρίσιμα σημεία και με 16 πόντους αλλά και 12 ασίστ έβαλε κι αυτός το «κερασάκι» στην τεράστια επιτυχία των Γερμανών. Από πλευράς Τούρκων που ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος το τελικού, εξαιρετικοί ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 28 πόντους και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού Τσέντι Οσμάν με 23. Οι διαιτητές: Κάλιο, Ζουράποβιτς, Ροσό Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88 Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)