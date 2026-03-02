Αναζήτηση
Μήνυμα κλιμάκωσης από τον Τραμπ στο CNN: «Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα»

Λίγο πριν από το προγραμματισμένο διάγγελμά του στις 18:00 ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε δηλώσεις στο CNN, εμφανιζόμενος βέβαιος για την πορεία των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο παρουσιαστής του δικτύου, Τζέικ Τάπερ, ο Αμερικανός πρόεδρος αξιολόγησε θετικά τα μέχρι τώρα πλήγματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τους δίνουμε να καταλάβουν. Νομίζω ότι πάει πολύ καλά».

Ο Τραμπ, όπως ανέφερε ο Τάπερ, προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των επιχειρήσεων. «Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», φέρεται να δήλωσε.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να αναμένει το περιεχόμενο του επίσημου διαγγέλματος του Αμερικανού προέδρου, το οποίο εκτιμάται ότι θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

