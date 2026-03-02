Αναζήτηση
Την Τετάρτη ο Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Ο υπουργός έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίπης συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 4 Μαρτίου το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Χθες ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο. Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται, μέσω σχετικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για κάθε Αρχή.

Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.

 

http://iefimerida.gr

Συναγερμός στην Κύπρο: Ηχούν σειρήνες στο Ακρωτήρι...

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στη...

Τραμπ: «Τρεις πολύ καλοί» υποψήφιοι για τη...

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «τέσσερις ή...

Συναγερμός στην Κύπρο: Ηχούν σειρήνες στο Ακρωτήρι...

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στη...

Τραμπ: «Τρεις πολύ καλοί» υποψήφιοι για τη...

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «τέσσερις ή...
Συναγερμός στην Κύπρο: Ηχούν σειρήνες στο Ακρωτήρι – Σε εξέλιξη εκκένωση της βρετανικής βάσης
