Μήνυμα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2026

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση της αξίας ενός πόρου που στην Κρήτη δοκιμάζεται ολοένα και περισσότερο. Οι διαδοχικοί ξηροί χειμώνες και η αυξημένη ζήτηση διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον, στο οποίο η διαχείριση του νερού δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.

Η προστασία του υδάτινου δυναμικού είναι ευθύνη όλων. Από την καθημερινότητα των πολιτών έως τη λειτουργία των παραγωγικών τομέων, κάθε επιλογή επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα του πιο πολύτιμου φυσικού αγαθού.

Σε ένα νησί όπου το νερό συνδέεται άρρηκτα με την καθημερινότητα, την αγροτική παραγωγή και την αναπτυξιακή προοπτική, η λελογισμένη χρήση του δεν αποτελεί επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Οι απώλειες από παλαιά δίκτυα και η ανεπαρκής αξιοποίηση διαθέσιμων ποσοτήτων αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες, συντονισμένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης υλοποιεί και προωθεί έργα υποδομής που στοχεύουν στη συγκράτηση και καλύτερη αξιοποίηση των υδάτων που σήμερα χάνονται, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των δικτύων. Την ίδια στιγμή, η βελτιστοποίηση της συνολικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού, με σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες, αποτελεί κρίσιμο άξονα δράσης που επιβάλλει άμεσες απαντήσεις.

Η περίοδος που διανύουμε απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση και κοινό σχεδιασμό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Η διασφάλιση της επάρκειας νερού για το νησί δεν μπορεί να είναι αποσπασματική· είναι υπόθεση συλλογική.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού μάς καλεί να δούμε το αυτονόητο με νέα ματιά: το νερό δεν περισσεύει. Το προστατεύουμε, το διαχειριζόμαστε υπεύθυνα και το διαφυλάσσουμε για το μέλλον της Κρήτης.