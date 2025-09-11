Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μία περίοδο μάθησης, δημιουργίας και αισιόδοξης προοπτικής.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη των γονέων τους θα προσπαθήσουν να θέσουν τις βάσεις για μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

Σ’ αυτήν την προσπάθεια κατάκτησης και εμπέδωσης της γνώσης, η Περιφέρεια Κρήτης είναι σταθερός συμπαραστάτης.

Ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά σε όλες και όλους.