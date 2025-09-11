ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μία περίοδο μάθησης, δημιουργίας και αισιόδοξης προοπτικής.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη των γονέων τους θα προσπαθήσουν να θέσουν τις βάσεις για μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια κατάκτησης και εμπέδωσης της γνώσης, η Περιφέρεια Κρήτης είναι σταθερός συμπαραστάτης.
Ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά σε όλες και όλους.

Χανιά:Mε επιτυχία η εκδήλωση στο Γιαλί...

0
Με πραγματικό ενδιαφέρον και βαθιά συγκίνηση παρακολούθησε ο κόσμος...

Λασίθι:Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για...

0
Σε μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή (11/9/2025) έναρξη...

Χανιά:Mε επιτυχία η εκδήλωση στο Γιαλί...

0
Με πραγματικό ενδιαφέρον και βαθιά συγκίνηση παρακολούθησε ο κόσμος...

Λασίθι:Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για...

0
Σε μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή (11/9/2025) έναρξη...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
