Ρέθυμνο:Η προστασία και τα δικαιώματα των παιδιών στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Ρεθύμνης με την αντιπροσωπεία της UNICEF

Ακριβώς έναν χρόνο μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Ρεθύμνης και τη UNICEF που έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση των δικαιωμάτων και την προστασία των παιδιών, σήμερα στο Δημαρχείο Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση ανάμεσα στα δυο μέρη.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης δέχθηκε στο γραφείο του την επίσκεψη του Διπλωματικού Εκπροσώπου του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνικών για τα Παιδιά, Δρ Γασάν Χαλίλ σε μια συνάντηση στην οποία παρέστησαν επίσης η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δρ Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα και τα στελέχη της UNICEF Greece, παράρτημα της οποίας λειτουργεί στο Ρέθυμνο, Βασίλης Φασούλης, Γιώργος Σιμόπουλος και Κλεοπάτρα Λαϊνά.

Στη διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκαν οι κοινές δράσεις τις οποίες αναπτύσσουν οι δυο πλευρές στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας και τέθηκαν οι άξονες της επέκτασης τους και σε περαιτέρω επίπεδα.

Δεδομένου ότι η αντιπροσωπεία της UNICEF βρίσκεται στο στάδιο της συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου με επίκεντρο τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών, ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Χαλίλ συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τη σημασία της νηπιακής εκπαίδευσης.

Μάλιστα εξ αυτής αφορμής ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ανέφερε τη δήλωση της παγκοσμίως διάσημης Ελληνίδας ιστορικού Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ ότι «το πιο σπουδαίο σχολείο είναι το νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά αναπτύσσονται και παίρνουν τα εφόδια για όλη την υπόλοιπη ζωή τους».

Αντικείμενο της συζήτησης υπήρξε επίσης ο ρόλος των γονέων στην ανάπτυξη και στη θωράκιση των χαρακτήρων των παιδιών στο δύσκολο περιβάλλον της σύγχρονης εποχής που επηρεάσθηκε δραματικά από τις διαδοχικές κρίσεις (οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή, ανθρωπιστική).

Πριν από την επίσκεψη τους στο Δημαρχείο ο Δρ Χιλάλ και τα μέλη της αντιπροσωπείας της UNICEF –όπως ανέφεραν- είχαν επισκεφθεί τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο με τον οποίο συζήτησαν τη συνεργασία τους σε θέματα εκπαίδευσης των ιερέων, ενώ ο κ. Μαρινάκης πρότεινε την υλοποίηση ενός αντίστοιχου προγράμματος που θα απευθύνεται προς τους γονείς.

«Ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός και εύχομαι να συνεχίσετε τις δράσεις σας για την προστασία των παιδιών» τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, ενώ ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF αναφέρθηκε με επαινετικά σχόλια στο πρόγραμμα συμμέτοχής των παιδιών στις λαϊκές αγορές του Ρεθύμνου, όπου σε συνεργασία με τους παραγωγούς συγκεντρώνουν τρόφιμα τα οποία προσφέρονται στα κοινωνικά συσσίτια του Δήμου.

«Αυτή η δράση συμβάλλει στην εξοικείωση των παιδιών μας με την κυκλική οικονομία και την αποταμίευση και θα συνεχισθεί» επισήμανε η Δρ Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με τη UNICEF ο Δήμος Ρεθύμνης έχει αιτηθεί τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου εκπαίδευσης των κοινωνικών λειτουργών του Δήμου, καθόσον υπάρχει ήδη ένας ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στα δυο συμβαλλόμενα μέρη σε περιπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης παιδιών, με τη UNICEF να συνδράμει ποικιλοτρόπως σε αυτές τις περιπτώσεις.