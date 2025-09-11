Τουρισμός: Περισσότερες χειμερινές πτήσεις στο αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” – Η Κρήτη γίνεται προορισμός 12 μηνών

Διατηρείται η γραμμή Ηράκλειο-Μονάχο ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο με έξι εβδομαδιαίες πτήσεις

Ο χειμώνας του 2025 προς το 2026 προμηνύεται καθοριστικός για το αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζάκης” στο Ηράκλειο. Για πρώτη φορά, το αεροδρόμιο της μεγαλύτερης πόλης του νησιού και δεύτερο μεγαλύτερο σε όλη τη χώρα φαίνεται να ενισχύει σημαντικά το χειμερινό του πρόγραμμα με απευθείας πτήσεις προς μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Μόναχο, το Άμστερνταμ, η Λάρνακα και η Φρανκφούρτη.

Η ζήτηση είναι ήδη αυξημένη και οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν ανάλογα τα δρομολόγιά τους, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την κρητική οικονομία, τον τουρισμό και τη θέση της Ελλάδας στον αεροπορικό χάρτη.

Η Aegean ανακοίνωσε τη διατήρηση της γραμμής Ηράκλειο-Μόναχο και κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, με έως και έξι εβδομαδιαίες πτήσεις από Νοέμβριο έως Μάρτιο. Πρόκειται για μια κίνηση που αντανακλά τη σταθερή και αυξανόμενη ζήτηση της γερμανικής αγοράς, καθώς οι επισκέπτες από τη Βαυαρία δείχνουν ισχυρό ενδιαφέρον για την Κρήτη ακόμα και εκτός της παραδοσιακής θερινής σεζόν.

Παράλληλα, η Lufthansa Group ενισχύει το χειμερινό της πρόγραμμα με την έναρξη των νέων δρομολογίων από τις 26 Οκτωβρίου 2025. Η Φρανκφούρτη, βασικός κόμβος της εταιρείας, συνδέεται σταθερά με το Ηράκλειο, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση τόσο στους επιβάτες που επισκέπτονται την Κρήτη, όσο και σε εκείνους που τη χρησιμοποιούν ως αφετηρία προς άλλους διεθνείς προορισμούς. Παρότι δεν έχουν υπάρξει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις, η έντονη φημολογία για πτήσεις προς Άμστερνταμ και Λάρνακα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική.

Η Sky Express, με το συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυό της, έχει ήδη συνδέσει το Ηράκλειο με βασικά κέντρα της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος των Κυπριακών Αερογραμμών, που από τον Δεκέμβριο ξεκινούν τακτικές συνδέσεις του Ηρακλείου με τη Λάρνακα. Η Λάρνακα ειδικότερα θεωρείται ένας “φυσικός” προορισμός λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και των ισχυρών πολιτιστικών και οικονομικών δεσμών Ελλάδας-Κύπρου.

Από την άλλη, το Άμστερνταμ αποτελεί κέντρο της βορειοευρωπαϊκής αγοράς και πιθανή πύλη εισόδου για ταξιδιώτες από πολλές χώρες, με την Transavia και φέτος να διατηρεί την ετήσια σύνδεση με το Ηράκλειο. Ωστόσο, οι πληροφορίες θέλουν μεγάλο ευρωπαϊκό κολοσσό να συνδέει τον χειμώνα δύο φορές την εβδομάδα το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με το Λονδίνο.

Πού οφείλεται η αυξημένη ζήτηση του Ηρακλείου τον χειμώνα

Η εκρηκτική ζήτηση για χειμερινές πτήσεις από το Ηράκλειο οφείλεται σε πολλούς λόγους, για παράδειγμα η αποφυγή ενδιάμεσων σταθμών μιας και οι ταξιδιώτες από Κρήτη και Ευρώπη κερδίζουν χρόνο με τις απευθείας πτήσεις, χωρίς ανάγκη μετεπιβίβασης στην Αθήνα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει και η γεωγραφική θέση, καθώς η Κρήτη βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, προσφέροντας βολικές αποστάσεις τόσο προς τη Δυτική όσο και προς την Ανατολική Ευρώπη.

Ο χειμερινός τουρισμός αναπτύσσεται, με όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν την Κρήτη για διαφορετικές εμπειρίες πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα.

Ο καθοριστικός ρόλος του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι

Η αυξημένη ζήτηση για το χειμερινό πρόγραμμα συνδέεται άμεσα και με το μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Με προγραμματισμένη ολοκλήρωση το 2027, θα μπορεί να εξυπηρετεί έως 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 18 εκατομμύρια.

Η μεταφορά των δραστηριοτήτων από το κορεσμένο αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζάκης” στο νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο θα δώσει τεράστια ώθηση στη δυναμική της Κρήτης. Ήδη όμως, οι αυξημένες πτήσεις του 2025-2026 αποτελούν μια “πρόγευση” για το τι θα ακολουθήσει.

Με το χειμερινό πρόγραμμα περισσότεροι επισκέπτες σημαίνουν περισσότερα έσοδα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και τοπικά προϊόντα. Η χειμερινή περίοδος 2025-2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Οι απευθείας πτήσεις προς Μόναχο, Φρανκφούρτη, Άμστερνταμ και Λάρνακα, σε συνδυασμό με τα θετικά στατιστικά και την προοπτική του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, αποδεικνύουν ότι η Κρήτη μετατρέπεται σε έναν προορισμό διεθνούς βεληνεκούς όλο τον χρόνο.

Αν πριν λίγα χρόνια οι πτήσεις εξωτερικού τον χειμώνα θεωρούνταν “εξαίρεση”, σήμερα αποτελούν στρατηγική επιλογή. Το Ηράκλειο ετοιμάζεται να απογειωθεί όχι μόνο για τον χειμώνα του 2025-2026, αλλά και για την επόμενη δεκαετία, καταγράφοντας μια σταθερή πορεία ανόδου που θα αλλάξει τον τουριστικό και οικονομικό χάρτη της Κρήτης, με σημείο αναφοράς το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. https://www.neakriti.gr/