Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Χανίων και της Αναπτυξιακής Κρήτης για τη Νέα Δράση Χρηματοδότησης: «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

στο Επιμελητήριο Χανίων, πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων και η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, στην οποία παρουσιάστηκε σχετικά με τη Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της Δράσης από την κα Ζαννιά Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη της Δράσης, και ακολούθησε διάλογος. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων, ο κ. Μιχάλης Βάμβουκας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης, ο κ. Σπύρος Μπαλαντίνος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διασύνδεσης Τουρισμού με τον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης, ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο κ. Αριστείδης Φραγκάκης, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης, η κ. Δώρα Κυριακάκη, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων και πολλά στελέχη από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων και άλλων παραγωγικών θεσμικών φορέων.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, στις δηλώσεις του τόνισε χαρακτηριστικά: «Η πολύτιμη χρηματοδότηση του εξαγωγικού τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των Χανίων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του Επιμελητηρίου μας. Για το λόγο αυτό διοργανώσαμε σήμερα στην έδρα μας μια ακόμα ενημερωτική εκδήλωση, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη νέα δράση χρηματοδότησης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με την υποστήριξη από τα αρμόδια και ικανά στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης».

Πιο αναλυτικά τα πιο σημαντικά σημεία της Δράσης είναι τα εξής:

1) Η Πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μεταξύ άλλων , θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη (δηλαδή συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία) κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

ii. να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.

iii. να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

iv. να έχουν μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

v. Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον βαθμό 75 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

vi. να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

vii. Να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων εφαρμογής του Καν. De Minimis στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

2) Ο Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 200 εκατ. € και θα κατανεμηθεί ως εξής:

•Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) 156.000.000 € . ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 50%.

•Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) 44.000.000 €. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 40%.

3) Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 80.000€. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€.

4) Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

• Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

• Δαπάνες Λογισμικού

• Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

• Δαπάνες προσωπικού

• Έμμεσες δαπάνες

5) Είναι υποχρεωτική η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης [(σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το έτος βάσης (φορολογικό έτος 2024)] σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται ποινή.

(Ά𝛉𝛒𝛐𝛊𝛔𝛍𝛂 𝚯𝛆𝛕𝛊𝛋ώ𝛎 𝚫𝛊𝛂𝛗𝛐𝛒ώ𝛎 𝚬𝛏𝛂𝛄𝛚𝛄ώ𝛎 𝚻𝛒𝛊𝛆𝛕ί𝛂𝛓) ≥ 𝟎, 𝟕 ∗ 𝚺𝛖𝛎𝛐𝛌𝛊𝛋ή 𝚫𝛈𝛍ό𝛔𝛊𝛂 𝚾𝛒𝛈𝛍𝛂𝛕𝛐𝛅ό𝛕𝛈𝛔𝛈 (𝟏)

Όπου:

• (Άθροισμα Θετικών Διαφορών Εξαγωγών Τριετίας) = (𝛦𝜉𝛼𝛾𝜔𝛾έ𝜍 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 𝜏𝜀𝜆𝜄𝜅ή𝜍 𝜀𝜅𝜏𝛼𝜇ί𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍 − 𝛦𝜉𝛼𝛾𝜔𝛾έ𝜍 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 2024) +

(𝛦𝜉𝛼𝛾𝜔𝛾έ𝜍 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 𝜏𝜀𝜆𝜄𝜅ή𝜍 𝜀𝜅𝜏𝛼𝜇ί𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍+1 − 𝛦𝜉𝛼𝛾𝜔𝛾έ𝜍 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 2024) + (𝛦𝜉𝛼𝛾𝜔𝛾έ𝜍 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 𝜏𝜀𝜆𝜄𝜅ή𝜍 𝜀𝜅𝜏𝛼𝜇ί𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍+2 − 𝛦𝜉𝛼𝛾𝜔𝛾έ𝜍 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 2024 (2)

• Τυχόν αρνητικές διαφορές (ανά έτος σύγκρισης σε σχέση με το έτος βάσης), λαμβάνουν τιμή 0

Σε περίπτωση μη επίτευξης του ως άνω στόχου πρόσθετων εξαγωγών, θα επιβάλλεται ποινή ανάκτηση η οποία θα υπολογίζεται από τον κάτωθι τύπο: (0,7 ∗ Συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση) − (Άθροισμα Θετικών Διαφορών Εξαγωγών Τριετίας) (3)

6) To πρόγραμμα έχει ήδη ανοίξει με ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 09/10/2025