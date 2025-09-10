ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ξετυλίγεται το «κουβάρι» μεγάλης υπόθεσης ζωοκλοπών σε Ρέθυμνο και Μεσαρά: Εμπλέκονται μέλη της ίδιας οικογένειας!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αστυνομική επιχείρηση σε Βορίζια και Καμάρες αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα με οικογενειακές εμπλοκές, κλοπιμαία ζώα και καταγεγραμμένες τρεις περιπτώσεις ζωοκλοπών.

Ένα νέο γαϊτανάκι αποκαλύψεων ξετυλίγεται γύρω από την ορεινή ζώνη που συνδέει το Ρέθυμνο με τη Μεσαρά, με φόντο την παραβατικότητα σε περιοχές όπως τα Βορίζια και οι Καμάρες. Τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε υποθέσεις ζωοκλοπών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρεις ημεδαποί, ένας 59χρονος στα Βορίζια και ένας 44χρονος μαζί με μια 43χρονη σε περιοχή του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ αναζητούνται ακόμη τρεις άνδρες, ηλικίας 52, 27 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί σχετικά εντάλματα.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί ξεπερνά τις 400 σελίδες και περιγράφει τη δράση μιας ομάδας με συγκεκριμένη δομή και ρόλους, που φέρεται να δρούσε από το 2023 έως σήμερα. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές, επιδίωκαν παράνομο περιουσιακό όφελος μέσα από οργανωμένες ζωοκλοπές, ενώ τα μέλη τους αναλάμβαναν διακριτές αποστολές στο πλαίσιο της εγκληματικής δράσης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια και ποιμνιοστάσια εντοπίστηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας, ενώ κατασχέθηκαν και ζώα που είχαν αφαιρεθεί από τους ιδιοκτήτες τους. Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί τρεις περιπτώσεις ζωοκλοπών, με μέρος των ζώων να επιστρέφει στους κατόχους τους.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον ανακριτή, με τον κύκλο των απολογιών να ξεκινά αύριο, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.

 

«Αναστατώνοντας τα αρχεία: Γυναίκες που χάραξαν την Ευρωπαϊκή ιστορία» στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης
