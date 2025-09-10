ΗΡΑΚΛΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αναστατώνοντας τα αρχεία: Γυναίκες που χάραξαν την Ευρωπαϊκή ιστορία» στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης

Η έκθεση αρχείου εγκαινιάζεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Η πολυμεσική έκθεση αρχείων με τίτλο «Αναστατώνοντας τα αρχεία: Γυναίκες που χάραξαν την Ευρωπαϊκή ιστορία», ανοίγει τις πύλες την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8). Η έκθεση θα διαρκέσει έως 19 Σεπτεμβρίου.

Λίγα λόγια για την έκθεση:

Ποιές είναι οι ποιήτριες, πολιτικοί, εργάτριες, μητέρες, δικηγόροι, φιλόσοφοι, οικονομολόγοι, ραδιοφωνικές παραγωγοί, σκηνοθέτριες και ακτιβίστριες που παρότι εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, εκδιώχθηκαν κι εμποδίστηκαν από ανδροκρατούμενους θεσμούς, κατάφεραν να συνεισφέρουν στο χτίσιμο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής ιστορίας; Πώς συνδέονται οι ιστορίες και οι αγώνες τους; Πώς κατόρθωσαν να δημιουργήσουν κοινότητες και να ηγηθούν, να αφαιρέσουν εμπόδια και να χτίσουν γέφυρες, να θεραπεύσουν συλλογικά τραύματα και να φροντίσουν η ιστορία να μην επαναληφθεί;

Εκκινώντας από μία συλλογή ερευνητικών, βιογραφικών κειμένων για 18 γυναίκες που έπαιξαν κρίσιμο, αλλά συχνά αφανή, ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής ιστορίας από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα, η έκθεση Αναστατώνοντας τα αρχεία διερευνά την έμφυλη διάσταση της συλλογικής μνήμης και του «αρχείου». Μέσα από ήχους, κινούμενες εικόνες, αντικείμενα, φωτογραφικό και άλλο έντυπο αρχειακό υλικό, μας μεταφέρει στις πραγματικότητες των «ηρωίδων», αναδεικνύει το νήμα που συνδέει τις ιστορίες και τους αγώνες τους και, εν τέλει, διεκδικεί την ισότιμη πρόσβαση όλων των φύλων στη διαμόρφωση της ιστορίας. Η έκθεση αποτελεί έναν στοχασμό για την κοινή μας ιστορία και μία πρόσκληση για δράση στα βήματα γυναικών που άνοιξαν το δρόμο.

Οι γυναίκες που παρουσιάζονται είναι οι: Μελίνα Μερκούρη, Αγνή Ρουσσοπούλου, Μπέττυ Βακαλίδου, Dagmar Burešová, Olga Havlová, Lída Rakušanová, Dulcinea Bellido Carvajal, Carmen Díez de Rivera y de Icaza, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Hannah Arendt, Ursula Hirschmann, Nelly Sachs, Danuta Hübner, Anna Walentynowicz, Agnieszka Holland, Dorka Gryllus, Anna Kéthly και Ottilia Solt.

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Εγκαίνια: Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 19:00

Ωράριο έκθεσης: 15 – 18 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00,

19 Σεπτεμβρίου 10:00 – 14:00 & 18:00 – 19:30

Τοποθεσία: Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο). Είσοδος ελεύθερη

Οργάνωση παραγωγής: Inter Alia

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

