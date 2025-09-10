Ηράκλειο:Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων στο Δήμο Μαλεβιζίου

Σημαντικές παρεμβάσεις και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από συνεργεία του Δήμου Μαλεβιζίου σε σχολικά κτίρια, με βασικό στόχο της Δημοτικής Αρχής, να είναι απολύτως έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε ριζική ανακαίνιση. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου, υλοποιήθηκαν: αντικατάσταση δαπέδων, εκτεταμένοι ελαιοχρωματισμοί, συντηρήσεις στεγάστρων, δημιουργία ραμπών ΑμεΑ, καθώς και πλήρης ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αντικαταστάθηκαν τα σώματα καλοριφέρ, βελτιώνοντας αισθητά τις υποδομές θέρμανσης του σχολείου.

Μέσα από τη στενή συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που περιλάμβανε: ελαιοχρωματισμούς αιθουσών και εξωτερικών χώρων, συντηρήσεις και βελτιώσεις σε αύλειους χώρους, καθαρισμούς και διαμορφώσεις πρασίνου, προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού όπου κρίθηκε απαραίτητο, καθώς και γενική καθαριότητα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η υλοποίηση των εργασιών ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας των Αντιδημάρχων Παιδείας Μαρίνας Βογιατζή, Τεχνικών Έργων Άρη Σαλούστρου, Πρασίνου Φάνη Κοκκινάκη και Καθαριότητας Μανόλη Βιστή και Οικονομικών Βαγγέλη Παρασύρη.

Οι εργασίες συντήρησης θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο μέσα από τη διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την εκπαιδευτική κοινότητα.