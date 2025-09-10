Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Η ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου

«Κλείδωσε» το ενδιαφέρον του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron για τις δύο περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, καθώς η εταιρεία κατέθεσε προσφορά, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μετά την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON.

«Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή. Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

H ανακοίνωση της HELLENiQ Energy

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα.

Η ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος με τους υδρογονάνθρακες

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό της Chevron αναμένεται να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.

Σε μία περίοδο που το παιχνίδι με τους υδρογονάνθρακες ανοίγει σε Λιβύη και Αίγυπτο η πιθανή παρουσία και της Chevron σε συνδυασμό με την ήδη δραστηριότητα της ExxonMobil στα θαλάσσια οικόπεδα «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», η Ελλάδα θα χτίσει μία πιο ισχυρή θέση στην περιοχή.

Πολύ περισσότερο, από τη στιγμή που οι δύο Big Oil προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Το μέγεθος των κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες

Η Ελλάδα έχει μία ακόμη ευκαιρία μετά και την ερευνητική δραστηριότητα της ExxonMobil στα υπεράκτια blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης» να μπει δυναμικά στο ενεργειακό παιχνίδι της ευρύτερης περιοχής.

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα υπεδάφη των περιοχών του Ιονίου και του Λιβυκού Πελάγους η ΕΔΕΥΕΠ εκτιμά: «Μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών και πιθανών αποθεμάτων των εν λόγω περιοχών, στις οποίες ωστόσο δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ερευνητική γεώτρηση, κυμαίνεται σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ στα 24 τρις κυβικά πόδια (trillion cubic feet) ή 680 bcm φυσικού αερίου (risked recoverable reserves). Η πιθανή επιβεβαίωση αυτών των κοιτασμάτων υπερκαλύπτει τόσο την παρούσα όσο και τη μέλλουσα εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου καθιστώντας τη χώρα μας εξαγωγική έως τα τέλη της δεκαετίας», υπογραμμίζει ο κρατικός φορέας και στη φετινή ετήσια έκθεση του.