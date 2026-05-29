ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα της ΚΝΕ στους μαθητές και τις μαθήτριες που δίνουν Πανελλαδικές εξετάσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

📣 Ψηλά το κεφάλι! Έχετε ήδη νικήσει!

🔴 Είμαστε μαζί σας και σε αυτή τη μάχη! Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είστε ήδη νικητές και νικήτριες. Έχετε νικήσει την κούραση, το άγχος, το εξοντωτικό σχολείο, την ατέλειωτη ύλη και τα πανάκριβα φροντιστήρια, την άχαρη παπαγαλία και τα SOS.
Δεν είστε αριθμοί, ούτε βαθμολογίες σε εξετάσεις. Είστε νέοι άνθρωποι που όλο το μέλλον είναι μπροστά σας και περνά από το χέρι σας να το κατακτήσετε.
📌 Η ζωή σας δεν κρίνεται σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά στην ατομική και συλλογική προσπάθεια για να κατακτήσετε τα όνειρά σας, για να αλλάξουμε μαζί αυτόν τον άδικο κόσμο. Στην υπεράσπιση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας. Στη σύγκρουση με τους κανόνες και τις αξίες αυτού του σάπιου κόσμου, του ανταγωνισμού και του ατομισμού, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, των σκανδάλων και των εγκλημάτων.
Σε αυτόν τον αγώνα βρεθήκαμε μαζί και εκεί θα ξαναβρεθούμε, όπου και αν σας φέρει το αποτέλεσμα των Πανελλαδικών!

✊Με αισιοδοξία & καθαρό μυαλό! Με το κεφάλι ψηλά!
Καλή επιτυχία σε όλους & όλες!

