«Μουδιασμένοι» οι συμμετέχοντες στην έκθεση του Βερολίνου- Τι λένε τουριστικοί φορείς στο Cretalive

Τα βλέμματα όλων στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.
Της Κατερίνας Μυλωνά
Λένε ότι η ψυχολογία είναι ο Νο1 παράγοντας που επηρεάζει την αγορά και ιδιαίτερα εκείνη του τουρισμού.
Αυτό βρίσκει εφαρμογή στην έκθεση τουρισμού του Βερολίνου (ITB Berlin 2026), όπου, όπως όλα δείχνουν κάποιοι αγνοούν επιδεικτικά τον ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο. Όπως περιγράφεται στο Cretalive από φορείς του τουρισμού της Κρήτης που βρίσκονται στο Βερολίνο, τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή συζητούνται κυρίως σε πηγαδάκια και δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές σε επίσημο επίπεδο.
Πολλοί συμφωνούν στο εξής: σε σύντομο, σχετικά, χρονικό διάστημα, η ένταση θα έχει μειωθεί και όλα θα κυλήσουν ομαλά, ο κόσμος θα ταξιδέψει ακριβώς όπως προγραμμάτιζε και τη φετινή σεζόν. Αυτό, βέβαια, μένει να αποδειχτεί.
Ο πρόεδρος των ξενοδόχων του Ηρακλείου, κ. Νίκος Χαλκιαδάκης, αναφέρει πως το κλίμα που επικρατεί στην έκθεση είναι πολύ καλό και οι tour operators δε συζητάνε καθόλου για τον πόλεμο. Το γεγονός αντιμετωπίζεται ως κάτι… αδιάφορο που θα λάβει τέλος σύντομα.
Όσο αφορά στην Κύπρο, ο κ. Χαλκιαδάκης αναφέρει πως υπάρχει μία τάση μετατόπισης των επισκεπτών από την Κύπρο προς την Κρήτη, ιδιαίτερα Βρετανών. Ωστόσο, όλα είναι στο στάδιο ακόμα της διερεύνησης και όχι των συμφωνιών.
Όσο αφορά στο Ισραήλ, μία αγορά στην οποία η Κρήτη έχει επενδύσει πολλά τα τελευταία χρόνια, ο κ. Χαλκιαδάκης αναφέρει πως είναι ένας λαός που δεν επηρεάζεται από τον πόλεμο και θα συνεχίσει να ταξιδεύει.
Ο επί χρόνια πρόεδρος των ξενοδόχων του Ρεθύμνου, κ. Μανώλης Τσακαλάκης, περιγράφει πως στο Βερολίνο επικρατεί μία «παγωμάρα», ωστόσο κανείς δε δείχνει αναστατωμένος από τις εξελίξεις. Όλοι τηρούν στάση αναμονής και ελπίζουν πως τα πνεύματα θα ηρεμήσουν σύντομα.
Μέχρι στιγμής, οι κρατήσεις για την Κρήτη έχουν ακόμα ροή, ωστόσο έχουμε και κάποιες ακυρώσεις, «οι εν δυνάμει πελάτες μας είναι μαγκωμένοι και το σκέφτονται ξανά ενώ κάποιοι φοβήθηκαν και προχώρησαν σε ακυρώσεις», αναφέρει.
Ο κ. Τσακαλάκης θεωρεί πως πλήρη εικόνα θα έχουμε τις επόμενες μία με δύο βδομάδες.
Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού στον Δήμο Ηρακλείου, κ. Γιώργος Αγριμανάκης, αναφέρει πως στο ευρωπαϊκό κομμάτι της έκθεσης δε γίνονται έντονες συζητήσεις για το θέμα των ημερών.
Όπως λέει, δεν επικρατεί ανησυχία και, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει εικόνα για «πάγωμα» και ακυρώσεις.
Ο κ. Αγριμανάκης εκτιμά πως αν η σύρραξη δεν επεκταθεί, η Κρήτη δε θα επηρεαστεί αρνητικά από τις εξελίξεις.
