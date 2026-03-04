Στρατιωτικές πηγές στο in: Δεν υπάρχει πληροφόρηση για στοχοποίηση της Σούδας

Η Αθήνα επιμένει πως η Σούδα, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν αποτελεί στόχο του Ιράν. Το ερώτημα αν η βάση της Σούδας αποτελεί στόχο του Ιράν και αν υπήρξαν απόπειρες να χτυπηθεί από την Τεχεράνη, ή τους συμμάχους της στην περιοχή, επανέρχεται με αιχμή και το πώς αξιοποιούν τις εκεί διευκολύνσεις που τους παρέχονται στη βάση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας οι ΗΠΑ. Με δεδομένο μάλιστα ότι το Ιράν έχει δείξει τη διάθεση του να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο η Αθήνα επιμένει πως η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Σούδα δεν αποτελούν στόχο. Κάτι το οποίο φέρεται να επανέλαβε και ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στο ΕΣΕΠ, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 17:00. Σε πληροφορίες που έφτασαν στον Περισσό και αναφέρουν ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν ως στόχο τη βάση της Σούδας, αναφέρθηκε σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Με το ΚΚΕ να έχει αποδείξει ότι είναι πάντα ιδιαίτερα προσεκτικό στις πληροφορίες που διαχειρίζεται. Και σε αυτό το ζήτημα επιμένει πως η πληροφόρηση του είναι έγκυρη και απόλυτα ασφαλής. Καμία πληροφόρηση για στοχοποίηση της Σούδας Στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στο in αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφόρηση, ούτε αντίστοιχη ένδειξη, πως η Σούδα στοχοποιήθηκε, έστω και ανεπιτυχώς. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στο πλαίσιο του πολέμου, η Σούδα θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικό στόχο, τόσο του Ιράν, όσο και δυνάμεων που δρουν υπό την επιρροή του. Ωστόσο αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο, τουλάχιστον προς το παρόν. Ρόλο παίζει όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές και η απόσταση και οι δυνάμεις που παρεμβάλλονται, που δυσκολεύουν τη στοχοποίηση της Σούδας, επιμένοντας πως επί του παρόντος δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι κάποια από τα drones που αναχαιτίστηκαν είχαν στόχο την Κρήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το ΚΥΣΕΑ του Σαββάτου αποφασίστηκε, κατά την πάγια τακτική, όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές στο in αυξημένη επαγρύπνηση και μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους επί ελληνικού εδάφους, ξεκινώντας από τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις ΗΠΑ ανά την ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ και δη στη Σούδα. Όπως ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Ναύσταθμο της Κρήτης «λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις». Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αμερικανικούς στόχους, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στο in αφορούν επίσης εταιρείες, αλλά και την πρεσβεία και το προξενείο των ΗΠΑ και όπως σημείωναν είναι «η γνωστή επαγρύπνηση και τα μέτρα που λαμβάνονται κάθε φορά που απαιτείται». Την ίδια στιγμή ασφαλείς πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη και δεν διαψεύδονταν ανέφεραν ότι μία πυροβολαρχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της αναδιάταξης δυνάμεων, κάτι που επίσης επιβεβαιώνει την επιβεβλημένη επαγρύπνηση στις Ένοπλες Δυνάμεις.