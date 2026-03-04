Αναδρομικά: Έρχεται νέο πακέτο για συνταξιούχους – Ποιοι πληρώνονται

Το σχέδιο του ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά σε συνταξιούχους – Τι περιλαμβάνει.
Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το νέο πακέτο με τα αναδρομικά για 37.000 συνταξιούχους, με τον ΕΦΚΑ να προχωρά σταδιακά σε πληρωμές.
Χθες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών σε αποστράτους
Τα αναδρομικά
Το πακέτο περιλαμβάνει αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων. Οι συντάξεις των εν λόγω δικαιούχων επανυπολογίστηκαν μεν, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις στα ποσά των επανυπολογισμένων συντάξεων και προέκυψαν αυξήσεις.
Οι αυξήσεις πληρώθηκαν χωρίς τα οφειλόμενα αναδρομικά, τα οποία θα δοθούν τώρα και θα καλύπτουν το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι τον μήνα που διορθώθηκαν με πρόσθετες αυξήσεις οι επανυπολογισμένες συντάξεις.
Τα αναδρομικά για αυτή την κατηγορία εκτιμάται ότι φτάνουν ως και μερικές χιλιάδες ευρώ ανάλογα με την περίπτωση.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και συνταξιούχοι στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν λανθασμένος διότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα ακριβή στοιχεία της συνταξιοδοτικής τους απόφασης όσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές. Τα λάθη διορθώνονται τώρα και οι δικαιούχοι αναμένεται να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν.