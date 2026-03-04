Αναζήτηση
Κίμων: Ο Έλληνας στρατηγός που έδωσε τη ζωή του για να σώσει την Κύπρο από τους Πέρσες – Η ιστορία επαναλαμβάνεται 2.500 χρόνια μετά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η φράση «και νεκρός ενίκα» συνοδεύει από τότε την υπέρτατη προσφορά του στην Κύπρο.

Κατά σύμπτωση για δεύτερη φορά στην ιστορία ο Κίμων μεταβαίνει στην Κύπρο για να υπερασπιστεί τη μεγαλόνησο από τους Πέρσες. Η φρεγάτα Belharra που φέρει το όνομα του στρατηγού της Αρχαίας Ελλάδας κατευθύνεται στην Κύπρο για να την προστατέψει από νέα επίθεση των μουλάδων του Ιράν.

Η πρώτη φορά ήταν όταν ο στρατηγός Κίμων – προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε η υπερσύγχρονη φρεγάτα – ηγήθηκε της Δηλιακής Συμμαχίας για να εκδιώξει τους Πέρσες από την Κύπρο το 450 π.Χ.

Σχεδόν 2.475 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Κίμων «επιστρέφει» στην Κύπρο με όνομα πλοίου. Η νέα φρεγάτα Belharra «Κίμων» καταπλέει στη μεγαλόνησο, όπου ο πολέμαρχος της αρχαίας Ελλάδας είχε πέσει μαχόμενος κατά των Περσών.

Στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., η Κύπρος αποτελούσε το στρατηγικό προπύργιο της περσικής αυτοκρατορίας στην προσπάθειά της να ελέγξει τη θάλασσα. Ο Κίμωνας, γιος του Μιλτιάδη, ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε ότι η ελευθερία του ελληνισμού περνούσε μέσα από την αποδυνάμωση των Περσών στο νησί.

Η εκστρατεία του το 450 π.Χ. άλλαξε τον χάρτη της εποχής, απομακρύνοντας την αυτοκρατορική απειλή από τα κυπριακά ύδατα.
Η ιστορία θέλει τον Κίμωνα να πεθαίνει κατά την πολιορκία του Κιτίου, όμως οι Αθηναίοι στρατηγοί κράτησαν τον θάνατό του μυστικό για να μη λυγίσει το ηθικό των δυνάμεων. Η φράση «και νεκρός ενίκα» συνοδεύει από τότε την υπέρτατη προσφορά του στην Κύπρο.

Η επιστροφή του «Κίμωνα» στην Κύπρο με τη μορφή του «διαμαντιού» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

Η Ελλάδα διαθέτει τη μνήμη, τη βούληση και πλέον την τεχνολογική υπεροχή για να προασπίσει τα δίκαια του ελληνισμού στην ανατολική Μεσόγειο, ακριβώς όπως και πριν από δυόμισι χιλιετηρίδες.

 

ΠΗΓΗ: NEWSIT

Προηγούμενο άρθρο
Σούδα: Κατάσκοπος για τους Φρουρούς της Επανάστασης ο 36χρονος Γεωργιανός – Από τη Κρήτη στο «Ελ. Βενιζέλος» και στη φυλακή
Επόμενο άρθρο
Αναδρομικά: Έρχεται νέο πακέτο για συνταξιούχους – Ποιοι πληρώνονται
