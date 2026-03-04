Σούδα: Κατάσκοπος για τους Φρουρούς της Επανάστασης ο 36χρονος Γεωργιανός – Από τη Κρήτη στο «Ελ. Βενιζέλος» και στη φυλακή

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 36χρονος Γεωργιανός αζερικής καταγωγής που είχε προσαχθεί για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας που συνδέεται με στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, χωρίς να του χορηγηθεί αναστολή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του. Κατά την απολογία του ο 36χρονος υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός νταλίκας. Σε εξέλιξη η έρευνα για κατασκοπεία Η σύλληψή του δεν συνδέεται άμεσα με την υπόθεση κατασκοπείας, καθώς για το συγκεκριμένο σκέλος η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η κράτησή του προέκυψε όταν, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα. Το χρονικό της υπόθεσης Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΕΥΠ που βρισκόταν στην Κρήτη παρακολουθούσε τον 36χρονο και τον προσήγαγε στην Αθήνα λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας είχε φωτογραφίσει ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κινήσεις πολεμικών πλοίων στη Σούδα, μεταξύ των οποίων και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το οποίο πρόσφατα απέπλευσε για επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο. Στο κινητό τηλέφωνό του εντοπίστηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες των αρχών για πιθανή κατασκοπευτική δράση. Πιθανές διασυνδέσεις με ιρανικές υπηρεσίες Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι υπηρεσίες της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 36χρονος να δρούσε για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Φρουρών της Επανάστασης. Ο άνδρας φέρεται να έφτασε στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου από το Ντίσελντορφ και στη συνέχεια να ταξίδεψε στα Χανιά. Αρχικά σχεδίαζε να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχε διαμείνει 26χρονος Γεωργιανός που είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για κατασκοπεία, όμως τελικά νοίκιασε βίλα σε κοντινή απόσταση για τρεις μήνες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε μισθώσει αυτοκίνητο και κινούνταν συχνά στην περιοχή της Σούδας, όπου φωτογράφιζε το αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, καταγράφοντας τη δραστηριότητα στο λιμάνι. Ζούσε απομονωμένα Οι αρχές αναφέρουν ότι ο 36χρονος ζούσε απομονωμένα, βγαίνοντας κυρίως τις βραδινές ώρες για φαγητό, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούσε μετακινήσεις για τις φωτογραφίσεις. Μιλούσε κυρίως αγγλικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι γνώριζε επίσης περσικά και αραβικά. Στο κινητό του εντοπίστηκε λογισμικό ιρανικής προέλευσης, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του 26χρονου που είχε συλληφθεί πέρυσι για κατασκοπεία βρέθηκε και ο αριθμός του 36χρονου, γεγονός που διερευνάται για πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των δύο υποθέσεων.