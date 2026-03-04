Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την απώλεια της Ασπασίας Παπαδοπεράκη

Στο άκουσμα της είδησης της απώλειας της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η απώλεια της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, σπουδαίας γλύπτριας και σκηνογράφου, γεμίζει βαθιά θλίψη την τοπική μας κοινωνία και τον κόσμο του ελληνικού πολιτισμού.

Το Ηράκλειο, ο τόπος καταγωγής της, αποχαιρετά μια δημιουργό με ξεχωριστή συνεισφορά στην τέχνη. Μια σπουδαία γυναίκα, που με το έργο, το ήθος και την αφοσίωσή της ανέδειξε τη δύναμη της αισθητικής έκφρασης.

Η διάκρισή της με το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» το 2020 από τον Δήμο μας, ήταν η ελάχιστη αναγνώριση της συμβολής της στα γράμματα και τις τέχνες, στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πολύτιμη προσφορά της, μέσα από το έργο της που κοσμεί δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους της».