Τοποθέτηση Δημάρχου Δ. Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη στην προσφυγή της μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Ρεθύμνης για την παράταση θητείας Αντιδημάρχων.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την επιμονή της Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ρεθύμνης κ. Ειρήνης Κουτσαλεδάκη στο ζήτημα της νομιμότητας της πράξης παράτασης θητείας των Αντιδημάρχων, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:
Προφανώς η κα Κουτσαλεδάκη αγνοεί ένα βασικό κανόνα: «Ο έξυπνος , σιωπά».

Το καίριο ερώτημα είναι ένα : Είναι νόμιμη η παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων ή όχι;
Την απάντηση έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν σχετικού αιτήματος μας, το οποίο διατυπώθηκε σε έγγραφο που παραθέτουμε αυτούσιο, προκειμένου να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.

Η συγκεκριμένη υπουργική απάντηση, είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης του θέματος από την αρμόδια υπηρεσία του επισπεύδοντος υπουργείου.
Με αυτήν επιβεβαιώνεται, θεμελιωμένη με αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα, η άποψή μας για το συγκεκριμένο θέμα.

Αναμένουμε, λοιπόν, κι εμείς μαζί της, την επίσημη απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην προσφυγή που έχει καταθέσει.

Εντωμεταξύ, σε ότι μας αφορά, έχοντας εξασφαλίσει την πλήρη θωράκιση του Νόμου στο συγκεκριμένο θέμα, θα επικεντρωθούμε στα σοβαρά ζητήματα του Δήμου όπως είναι η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, τα οποία διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Είναι φανερό πως η κα Κουτσαλεδάκη δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της ζημιάς που επιχείρησε να προκαλέσει στο Δήμο χωρίς μάλιστα να αποκομίσουν κάποιο όφελος οι δημότες ή έστω η δημοτική της παράταξη.

Εκτός αν θεωρεί το πείσμα και τον εγωισμό, μέσα άσκησης δημόσιας πολιτικής και εξουσίας.

Ας σημειωθεί πάντως, ότι αποτελεί τη μοναδική περίπτωση Αντιπολίτευσης σε όλη την Ελλάδα που άσκησε προσφυγή για το συγκεκριμένο θέμα και επιμένει εμμονικά σε αυτό.
Οψόμεθα εις Φιλίππους.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
