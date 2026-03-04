ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων και σπίτια λογιστών στην Κρήτη – Κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα

Έρευνες σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αλλά και στα γραφεία και τις κατοικίες δύο λογιστών πραγματοποίησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο της ανοιχτής προκαταρκτικής εξέτασης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, φακέλοι και έγγραφα τόσο από τα ΚΥΔ όσο και από τα λογιστικά γραφεία και τις οικίες των δύο λογιστών.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ωστόσο όχι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και όπλων.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν:
-
Στην οικία του 48χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3.349 κροτίδες, που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων, καθώς και 5.000 ευρώ που φέρονται να προέρχονται από την εμπορία τους.
-
Στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο και 40 φυσίγγια.