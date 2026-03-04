Σάλος στην Κρήτη: Σε πλειστηριασμό πατρογονικό πετρόκτιστο σπίτι!

Σοκ και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η επικείμενη πώληση μέσω πλειστηριασμού ενός πετρόκτιστου πατρογονικού σπιτιού στον Αποκόρωνα Χανίων, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει σε οικογένεια απογόνων παλαιάς γενιάς της περιοχής.
Η Αγωνιστική Κίνηση Χανίων καλεί κατοίκους και τον Δήμο Αποκορώνου να αντιδράσουν, κάνοντας λόγο για «αυθαιρεσία τραπεζών και funds» και για τον κίνδυνο να χαθεί ένα ιστορικό οικογενειακό σπίτι.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το σπίτι αυτό πέρασε από γενιά σε γενιά, ενώ ο σημερινός ιδιοκτήτης το ανακαίνισε με προσωπική εργασία ετών και σήμερα στεγάζει εκεί την πενταμελή οικογένειά του.
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η κίνηση, μέχρι το 2021 ο ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε κανονικά τις δανειακές του υποχρεώσεις, ωστόσο το δάνειο μεταβιβάστηκε σε fund χωρίς – όπως καταγγέλλεται – να ενημερωθεί ο ίδιος ή να του δοθούν οδηγίες για την καταβολή των δόσεων.
Το ακίνητο έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό στις 18 Μαρτίου, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το fund δεν αποδέχεται την πρόταση του δανειολήπτη για καταβολή 10.000 ευρώ μετρητά και ρύθμιση με μηνιαία δόση, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει το σπίτι του.
Η Αγωνιστική Κίνηση ζητά:
-
Να ανασταλεί ο πλειστηριασμός
-
Να γίνει δεκτή η πρόταση του δανειολήπτη για ρύθμιση