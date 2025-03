Μπανγκόκ: Μωρό γεννήθηκε σε δρόμο μετά την εκκένωση νοσοκομείου λόγω του ισχυρού σεισμού

Η μητέρα έφερε το μωρό της στον κόσμο σε δρόμο της Μπανγκόκ, λίγο μετά την εκκένωση νοσοκομείου λόγω του χτυπήματος του Εγκέλαδου.

Την ώρα που η γη έτρεμε και ο φόβος κυρίευε τις καρδιές, ένα μωρό γεννήθηκε στην Μπανγκόκ, φέρνοντας μαζί του μια νότα ελπίδας και ένα μήνυμα ζωής.

Σύμφωνα με το BBC, βρισκόταν ξαπλωμένη σε φορείο, περιστοιχισμένη από το ιατρικό προσωπικό, το οποίο της παρείχε την απαραίτητη φροντίδα για να γεννήσει το παιδί της κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Footage during the earthquake in #Bangkok a baby was born in the park 😭 Waht a story to tell ‘’ I was born during the earthquake ‘’ #แผ่นดินไหว #earthquake #myanmarearthquake #bangkokearthquake #ตึกถล่ม pic.twitter.com/7E0FdzfPEf

