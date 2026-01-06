Μπλόκα αγροτών: «Κλείδωσαν» τα μέτρα του υπουργείου – Τι θα ανακοινωθεί

Τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα μπλόκα – Αυτά είναι τα μέτρα.
Στα μέτρα, με τα οποία επιχειρούν να σταματήσουν τα μπλόκα των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων, κατέληξαν οι αρμόδιοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα τέσσερα μέτρα θα ανακοινωθούν αύριο, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, σε συνέντευξη Τύπου και έρχονται μετά το τελεσίγραφο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε πως: «αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα. Δεν υπάρχει άλλη υπομονή».
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», ο υπουργός, Κώστας Τσιάρας, πρόκειται να ανακοινώσει:
σταθεροποιήση της τιμής του ρεύματος στα 0,08€/kWh,
αγροτικό πετρέλαιο κατευθείαν από την αντλία, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ,
οικονομική ενίσχυση της τάξεως των 160 εκατ. ευρώ,
αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για όσους πλήττονται από την κλιματική αλλαγή και άλλα φαινόμενα.