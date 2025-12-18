Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Να «πατήσουν» το κουμπί της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση ετοιμάζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι που δίνουν ραντεβού στις Σέρρες στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου μετέφεραν στο in το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί.

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δίνουν ραντεβού στις Σέρρες στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

Το «τεχνικό λάθος» στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι είδαν να αφαιρούνται χρήματα από τους λογαριασμούς τους αντί να πιστώνονται, ίσως παίξει καθοριστικό παράγοντα στο μέλλον των κινητοποιήσεων με τα πρώτα μηνύματα να δείχνουν πως κόβονται οι όποιες γέφυρες διαλόγου που είχαν στηθεί τις τελευταίες μέρες με την κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, εκπρόσωποι των αγροτών χαρακτηρίζουν «κοροϊδία» τις δηλώσεις Χατζηδάκη, στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Αντί αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», είπαν εκπρόσωποι των αγροτών στο Mega.

Η Θεσσαλία δείχνει τον δρόμο

Με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ οι κινήσεις της κυβέρνησης μοιάζουν να πέφτουν σε άνυδρη γη. Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι για την τελική σύγκρουση.

Τα τρία πανίσχυρα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλίας δείχνουν τον δρόμο.

Τα μέλη του Συντονιστικού της Νίκαιας συνεδρίασαν για περισσότερες από δύο ώρες στον συνεταιρισμό στην Πλατεία Κάμπου, προκειμένου να θέσουν προς έγκριση την όποια απόφαση λάβουν.

Συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μετά το πέρας της συνέλευσης το Συντονιστικό ανέφερε ότι υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου με την κυβέρνηση. Με αυτή την πρόταση οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα πάνε στη συνάντηση των Σερρών και παράλληλα θα αποφασίσουν δράσεις, οι οποίες θα πιέσουν την κυβέρνηση.

«Συντονιζόμαστε. Εντείνουμε την αποφασιστικότητα και την πίεση προς την κυβέρνηση. Δεν θα την γλιτώσει με εμπαιγμό και λίγα ψίχουλα» ήταν το μήνυμα.

Το κλίμα υπήρξε εκρηκτικό και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγροτικοί σύλλογοι που συμμετέχουν αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Η επιτροπή του μπλόκου αποφάσισε την ακλόνητη παραμονή των αγροτών στο δρόμο του αγώνα προχωρώντας σε συντονισμένες αγωνιστικές δράσεις με τα υπόλοιπα μπλόκα μετά από τη συνάντηση των Σερρών.

Κλιμάκωση του αγώνα αποφάσισαν οι αγρότες στη συνέλευση του μπλόκου του Λόγγου στα Τρίκαλα. Στη συνέλευση συζητήθηκε η στάση της κυβέρνησης, με τους αγρότες να τονίζουν ότι ο κυβερνητικός εμπαιγμός δεν τους αφήνει άλλη επιλογή από τον δρόμο και πως αυτό θα μεταφερθεί και στην πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων στη Σέρρες.

Αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού στον Προμαχώνα

Οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν τον μεθοριακό σταθμό για τα φορτηγά και άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων.

Πρόσκαιρα δημιουργήθηκαν «ουρές» χιλιομέτρων από νταλίκες που έφταναν μέχρι το Σιδηρόκαστρο. Η κίνηση αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 21.00, όταν έληξε ο αποκλεισμός.

Και οι αγρότες της Μεσσηνίας δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Εξαγριώθηκαν δε περισσότερο βλέποντας λεφτά να λείπουν από τους λογαριασμούς τους για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εδώ στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας για όσο χρειαστεί.

Μπλόκα στις εθνικές οδούς και μερικοί αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων υπάρχουν σε πάνω από 100 σημεία σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Αγρότες από το Άργος στους δρόμους

Η κοινωνία στο πλευρό των αγροτών

Σε νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας (Pulse/Σκαϊ) η πλειοψηφία των πολιτών (79%) συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Τα ποσοστά σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων, αν και χαμηλότερα, κλείνουν με το «συμφωνώ» σε ποσοστό 48% έναντι 45% του «διαφωνώ».