ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι επτά κατηγορούμενοι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις από τους επτά κατηγορουμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή σήμερα Τετάρτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως στους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρο ςτης απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Ιδια αντιμετώπιση

Επισης την ίδια αντιμετώπιση επιφύλαξε η δικαιοσύνη και άφησε ελεύθερους έναν 54χρονο και μια 43χρονη στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Οι φερόμενοι διευθυντές
Μετά το τέλος και της δεύτερης μέρας των απολογιών όλοι όσοι έχουν απολογηθεί είναι ελεύθεροι και αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης .

Έτσι, ελεύθεροι έχουν αφεθεί μέχρι στιγμής 14 κατηγορούμενοι, ενώ εκκρεμούν για αύριο Πέμπτη οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κύκλωματος και του κατηγορούμενου λογιστή.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου...

0
Σοκαριστική η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του. Στην...

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση...

0
Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή...

Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου...

0
Σοκαριστική η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του. Στην...

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση...

0
Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ, συνεδριάζει εκτάκτως...

Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοκαριστική η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του. Στην...

100 χρόνια ΟΦΗ: Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο για τα 100 χρόνια του...

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση του συντονιστικού Νίκαιας εν όψει Σερρών

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST