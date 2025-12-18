Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι επτά κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις από τους επτά κατηγορουμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή σήμερα Τετάρτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως στους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρο ςτης απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Ιδια αντιμετώπιση

Επισης την ίδια αντιμετώπιση επιφύλαξε η δικαιοσύνη και άφησε ελεύθερους έναν 54χρονο και μια 43χρονη στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Οι φερόμενοι διευθυντές

Μετά το τέλος και της δεύτερης μέρας των απολογιών όλοι όσοι έχουν απολογηθεί είναι ελεύθεροι και αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης .

Έτσι, ελεύθεροι έχουν αφεθεί μέχρι στιγμής 14 κατηγορούμενοι, ενώ εκκρεμούν για αύριο Πέμπτη οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κύκλωματος και του κατηγορούμενου λογιστή.