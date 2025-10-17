Μυλοπόταμος: Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και τριών Υπουργών τα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου

Με κάθε επισημότητα τελέστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου στον Δήμο Μυλοποτάμου. Τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης έδωσαν το παρών στην πανηγυρική εκδήλωση, πολλοί προσκεκλημένοι και πλήθος κόσμου.
Τον καθιερωμένο Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος με κληρικούς της περιοχής.
Με την παρουσία τους τίμησαν το γεγονός ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Παρευρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Μιχάλης Βάμβουκας, ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ρεθύμνου Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Λάμπρος Καρβούνης, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων, συλλόγων και πλήθος κόσμου.
Για την σημασία του έργου μίλησε ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργης Κλάδος ενώ οι επίσημοι προσκεκλημένοι, στις δηλώσεις τους εξέφρασαν τη χαρά τους που παραδόθηκε ένα ολοκαίνουργιο σχολείο στην τοπική κοινωνία.
ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η ανέγερση του 6/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου δυναμικότητας 150 μαθητών ήταν προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το κτίριο είναι διώροφο με υπόγειο. Καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια χώρων 2476,91 Μ². Διαθέτει γήπεδο πετοσφαίρισης και γήπεδο καλαθοσφαίρισης με κερκίδες στο εσωτερικό του οικοπέδου.
Στο υπόγειο λειτουργούν Βοηθητικοί χώροι και αποθήκες, στο ισόγειο α) Χώροι διοίκησης (Γραφείο διευθυντή, Γραμματεία, Χώρος αναμονής, Γραφείο δασκάλων , Ιατρείο, Μικρό γραφείο (2)). β) Κοινωνικοί χώροι (Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-σκηνή-παρασκήνια – αποθήκη, Κυλικείο, Χώρος φαγητού-Κουζίνα). γ) Βοηθητικοί χώροι (Γενικό αρχείο, Ανελκυστήρας, wc προσωπικού, wc AMEA και wc αγοριών -κοριτσιών, Αποθήκη αίθουσας πολλαπλών, Χώρος φύλακα). δ) Αίθουσες διδασκαλίας (1 αίθουσα διδασκαλίας). ε) Εργαστήρια (1 εργαστήριο πληροφορικής). ζ) Χώροι άθλησης (Υπόστεγο γυμναστικής).
Στον όροφο α) Χώροι διοίκησης (γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων). β) Κοινωνικοί χώροι (βιβλιοθήκη). γ) Αίθουσες διδασκαλίας (5 αίθουσες διδασκαλίας). δ) Εργαστήρια (Φυσικών επιστημών, Αισθητικής αγωγής, Ξένων Γλωσσών) ε) Βοηθητικοί χώροι (wc ορόφου).