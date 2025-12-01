ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑΣΚΑΝΔΑΛΑ

Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»

ΠΚ team

Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», αφού έγινε «λαγός» στην Εξεταστική, τώρα απειλεί με «αποκαλύψεις» στις 11 Δεκεμβρίου – «Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης».

Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», μιλώντας σε φιλικό του πρόσωπο, απειλεί να σπάσει την «ομερτά» γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής να είναι σε εξέλιξη.

«Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους»

«Στις 11 Δεκεμβρίου 9:00 το πρωί θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο!», απείλησε ο «Φραπές», όπως παρουσιάζει το Open.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δεν παρέστη στην Εξεταστική όταν κλήθηκε να καταθέσει, αντιθέτως έστειλε υπόμνημα.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά η κυβέρνηση, που έχει την πλειοψηφία στην Εξεταστική, δέχεται αφόρητη πίεση από την αντιπολίτευση να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του, αλλιώς αν δεν το κάνει θα δώσει και πάλι λαβές στα κόμματα να μιλήσουν για συγκάλυψη.

Την ίδια ώρα, η κοινωνική κατακραυγή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυξάνεται, με τους αγρότες να έχουν ξεκινήσει μαζικές κινητοποιήσεις και την κυβέρνηση να απαντάει με ωμή αστυνομική βία, με ξύλο, χημικά, δακρυγόνα και συλλήψεις.

Ο «Φραπές» δεν λέει σε ποιον αναφέρεται όταν απειλεί ότι θα μιλήσει «για όλους».

Ωστόσο, αυτοί που κατηγορούνται για σχέσεις μαζί του είναι όλοι από το «γαλάζιο» στρατόπεδο: από την οικογένεια Μητσοτάκη και την κουμπαριά που υπενθύμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι τα στελέχη που «έκοβαν και έραβαν» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο «Χασάπης»

Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης» επανήλθε στα διαβόητα λαχεία που έχει κερδίσει η κόρη του, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, και στις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης».

Ο ίδιος δήλωσε «επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατομ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα. Όποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

