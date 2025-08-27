ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Νέα Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε σήμερα ειδική σύμβαση εργασίας με την Πολιτικό Μηχανικό κ. Χριστίνα Εμμ. Αρχοντάκη.

Η κ. Αρχοντάκη εργάζονταν επί σειρά ετών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης μέσω εργασιακών προγραμμάτων αξιοποίησης επιστημονικού δυναμικού. Με την σύμβαση που υπέγραψε σήμερα καλείται να καλύψει την κενή θέση του πρώην Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Βασίλη Μυριοκεφαλιτάκη, ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε στον Δήμο μας μέσω ΑΣΕΠ.
Στα καθήκοντα της νέας Ειδικής Σύμβουλου του Δημάρχου Ρεθύμνης είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, επί τεχνικών θεμάτων και υποδομών, διακηρύξεων – αναθέσεων και συμβασιοποιήσεων έργων.

Επίσης της ανατίθενται ευθύνες σύνταξης και ωρίμανσης μελετών για την υλοποίηση και παρακολούθηση έργων και δράσεων από δημοτικούς πόρους ή από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και για θέματα μελέτης και σχεδιασμού έργων ανάδειξης και αξιοποίησης κοινόχρηστων εκτάσεων, δημοτικών κτιρίων και υποδομών.
Ο κ. Δήμαρχος καλωσόρισε στο γραφείο του την κ. Αρχοντάκη επισημαίνοντας πως για την επιλογή της εκτιμήθηκαν δεόντως η μέχρι σήμερα επαγγελματική της εμπειρία στην Τεχνική Υπηρεσία και κυρίως η καθομολογούμενη εργασιακή ευσυνειδησία και η αποδοτικότητά της. Όπως τόνισε, διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION...

0
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω τέλεσης...

Ηράκλειο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Δεματίου...

0
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα...

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION...

0
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω τέλεσης...

Ηράκλειο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Δεματίου...

0
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION HILLS 2025”
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας...

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION HILLS 2025”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω τέλεσης...

Ηράκλειο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Δεματίου και στη Γέφυρα Πόμπιας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα...

Ηράκλειο:Την Παρασκευή 29 Αυγούστου τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων μέσω του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθούν τα οριστικά...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST