Νέα Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Ρεθύμνης

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε σήμερα ειδική σύμβαση εργασίας με την Πολιτικό Μηχανικό κ. Χριστίνα Εμμ. Αρχοντάκη.

Η κ. Αρχοντάκη εργάζονταν επί σειρά ετών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης μέσω εργασιακών προγραμμάτων αξιοποίησης επιστημονικού δυναμικού. Με την σύμβαση που υπέγραψε σήμερα καλείται να καλύψει την κενή θέση του πρώην Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Βασίλη Μυριοκεφαλιτάκη, ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε στον Δήμο μας μέσω ΑΣΕΠ.

Στα καθήκοντα της νέας Ειδικής Σύμβουλου του Δημάρχου Ρεθύμνης είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, επί τεχνικών θεμάτων και υποδομών, διακηρύξεων – αναθέσεων και συμβασιοποιήσεων έργων.

Επίσης της ανατίθενται ευθύνες σύνταξης και ωρίμανσης μελετών για την υλοποίηση και παρακολούθηση έργων και δράσεων από δημοτικούς πόρους ή από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και για θέματα μελέτης και σχεδιασμού έργων ανάδειξης και αξιοποίησης κοινόχρηστων εκτάσεων, δημοτικών κτιρίων και υποδομών.

Ο κ. Δήμαρχος καλωσόρισε στο γραφείο του την κ. Αρχοντάκη επισημαίνοντας πως για την επιλογή της εκτιμήθηκαν δεόντως η μέχρι σήμερα επαγγελματική της εμπειρία στην Τεχνική Υπηρεσία και κυρίως η καθομολογούμενη εργασιακή ευσυνειδησία και η αποδοτικότητά της. Όπως τόνισε, διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.