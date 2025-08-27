Ρέθυμνο:Ξεκινούν 1η Σεπτεμβρίου οι εγγραφές για τα μαθήματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Ρεθύμνης για το σχολικό έτος 2025-26

Η μουσική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους εκδήλωσης κι έκφρασης των ανθρώπινων συναισθημάτων. Αποτελεί το μέσο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε και να στείλουμε μία σειρά από μηνύματα, που στοχεύουν κατευθείαν στην καρδιά και στο μυαλό μας, προκαλώντας πολλά και διαφορετικά συναισθήματα.

Είναι όμως και μία τέχνη, η οποία έχει συγκεκριμένους κώδικες και κανόνες που μας βοηθούν να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε – εκτός από την ίδια την μουσική – πολλές άλλες δεξιότητες και ικανότητες όπως την ομαδικότητα, τον αυτοέλεγχο, την πειθαρχία και εν τέλει τον σεβασμό προς την τέχνη και τα δημιουργήματά της.

Η παρουσία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου (Μπάντας-Ορχήστρας), αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός και ταυτόχρονα έναν θεσμό που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ανιδιοτελούς προσφοράς του Δήμου απέναντι στους δημότες.

Μέσα από την ενεργή συμμετοχή της Φιλαρμονικής σε όλες τις πολιτιστικές, θρησκευτικές – και όχι μόνο – εκδηλώσεις, αποδεικνύεται ξεκάθαρα η εικόνα ενός Δήμου που ενδιαφέρεται και μεριμνά για τον πολιτισμό σε όλα τα επίπεδα. Η εν λόγω προσφορά του απέναντι στους δημότες είναι μεγάλης σημασίας, εφόσον δίνει την ευκαιρία σε πολλά παιδιά να μάθουν ένα μουσικό όργανο χωρίς το παραμικρό οικονομικό κόστος και να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις, οι οποίες μπορούν να τα βοηθήσουν ακόμα και στην μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, έχουμε την χαρά να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν οι εγγραφές για την Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου (Μπάντα – Ορχήστρα) για το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προσέρχεται στο Κτήριο της Φιλαρμονικής – Λ. Κουντουριώτου 115 – κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 16:00 – 19:00, προκειμένου να υποβάλει την σχετική αίτηση.

Τα όργανα που θα διδάσκονται και μπορεί κάποιος να επιλέξει για εκμάθηση είναι τα ακόλουθα:

1. Φλάουτο

2. Κλαρινέτο

3. Σαξόφωνο

4. Τρομπέτα

5. Ευφώνιο

6. Τρομπόνι

7. Τούμπα

8. Κρουστά

9. Θεωρία της Μουσικής

Τα μαθήματα διδάσκονται ΔΩΡΕΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κάτωθι τηλέφωνα:

1. Αποστολάκης Στέλιος, Αρχιμουσικός: 697 740 4577.

2. Μαυράκης Αντώνης, Αρχιμουσικός: 697 997 3916.

3. Φιλαρμονική: 28310 28766 (ώρες 14:30 έως 19:30)