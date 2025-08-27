Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού»: Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 το Φεστιβάλ: «Ο κύκλος του Πολιτισμού», με τελευταίο του «σταθμό» τη Λύττο και το Αμαριανό, προσφέροντας στους δημότες και στους επισκέπτες ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που ανέδειξε την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Στο πλαίσιο του τελευταίου σταθμού του Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις στις βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Νικολάου στη Λύττο και του Αγίου Γεωργίου Κεφαλιώτη στο Αμαριανό από την αρχαιολόγο Μαρία Μαρή, με παρουσίαση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας των μνημείων, διαδραστική μαγειρική με συμμετοχή των γυναικών του Αμαριανού που παρουσίασαν παραδοσιακές συνταγές, καθώς και αφιέρωμα στο «Έπος του Ερωτόκριτου» με ζωντανή μουσική και αφήγηση από τους Γεωργία Αποστολογιωργάκη, Αλέκο Φανουράκη, Γιώργο Φαρσάρη, Μανόλη Κορναράκη, Ισίδωρο Παπαδάκη, Στέλλα Μελιγκουνάκη και Μαρίνα Σπανάκη, ενώ συμμετείχε και η Παραδοσιακή Χορωδία Πεδιάδος «Οι Ανεμώνες» υπό τη διδασκαλία της Γεωργίας Αποστολογιωργάκη. Η διοργάνωση έγινε από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμαριανού.

Ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, με αφορμή την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ, δήλωσε σχετικά:

«Το θεματικό Φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού»: Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας», που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους τοπικούς φορείς και τη συνδρομή των Ενοριών των οικισμών όπου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις (Σμάρι, Σαμπάς – Θραψανό, Μπιτζαριανό – Καστέλλι, Αποστόλοι – Μονή Καλλέργη, Δεμάτι, Λύττος – Αμαριανό), προσέφερε στους δημότες και στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας. Συγχαίρω την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και όσους στήριξαν το Φεστιβάλ, που κατάφερε να αφήσει ένα σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα με ξεναγήσεις, δράσεις και μουσικές εκδηλώσεις. Ο Πολιτισμός αποτελεί καταφύγιο στη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε και θα συνεχίσουμε να τον προωθούμε, με κάθε τρόπο».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη τόνισε με τη σειρά της:

«Ο Πολιτισμός είναι η μνήμη ενός τόπου και ο τόπος μας και για μία ακόμη χρονιά, είχε πολλές ιστορίες να αφηγηθεί. Μέσα από αυτό το πολιτιστικό οδοιπορικό, δώσαμε τη δυνατότητα στο κοινό να συμμετάσχει σε ξεναγήσεις, παραδοσιακές δραστηριότητες και μουσικά δρώμενα που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της περιοχής μας. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου μας έδωσε χαρά και δύναμη να συνεχίσουμε ενώ και επιβεβαιώνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μας ενώνουν και μας εμπνέουν».