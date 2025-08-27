ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION HILLS 2025”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION HILLS 2025” την 30 και 31/08/2025» θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ειδική διαδρομή του αγώνα.

Ειδικότερα απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Αλέξη Μινωτή στην περιοχή Λοφούπολη Ηρακλείου κατά τις ώρες 14:30 έως 20:00, το Σάββατο 30/08/2025 και κατά τις ώρες 17:00 – 20:00 την Κυριακή 31/08/2025.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών στις οποίες θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας που θα προκύψει από την διακοπή.
Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

