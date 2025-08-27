ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Δήμος Ηρακλείου:Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής για το σχέδιο – γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό – Αλέξης Καλοκαιρινός: Μετά την ανάταξη της κατάστασης, στόχος μας είναι η σταθερότητα της αποκομιδής

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή η απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ανάθεσης της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου καθώς και η πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης των υπηρεσιών απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων και συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου.

Μετά την ανάταξη της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε με την χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων του Δήμου Ηρακλείου και την ενίσχυση και άλλων Υπηρεσιών, επόμενος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της αποκομιδής.

Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας που περιλαμβάνονται σε αυτό σχέδιο – γέφυρα. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες λύσεις θα εφαρμοστούν το επόμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2025) και μέχρι την ανάδειξη του εξωτερικού συνεργάτη που θα προκύψει από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αλέξης Καλοκαιρινός, όπως και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης ευχαρίστησαν τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης του Μιχάλη Καραμαλάκη «Ηράκλειο η Πόλη μας» Σταύρο Στεφανάκη για την ψήφιση των δυο θεμάτων και την στήριξη σε αυτές τις αναγκαίες ενέργειες για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION...

0
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω τέλεσης...

Ηράκλειο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Δεματίου...

0
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα...

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION...

0
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω τέλεσης...

Ηράκλειο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Δεματίου...

0
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION HILLS 2025”
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Νέα Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε σήμερα...

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τέλεσης αγώνων ποδηλασίας «HERAKLION HILLS 2025”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω τέλεσης...

Ηράκλειο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Δεματίου και στη Γέφυρα Πόμπιας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα...

Ηράκλειο:Την Παρασκευή 29 Αυγούστου τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων μέσω του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθούν τα οριστικά...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST