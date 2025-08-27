Δήμος Ηρακλείου:Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής για το σχέδιο – γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό – Αλέξης Καλοκαιρινός: Μετά την ανάταξη της κατάστασης, στόχος μας είναι η σταθερότητα της αποκομιδής

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή η απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ανάθεσης της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου καθώς και η πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης των υπηρεσιών απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων και συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου.

Μετά την ανάταξη της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε με την χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων του Δήμου Ηρακλείου και την ενίσχυση και άλλων Υπηρεσιών, επόμενος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της αποκομιδής.

Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας που περιλαμβάνονται σε αυτό σχέδιο – γέφυρα. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες λύσεις θα εφαρμοστούν το επόμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2025) και μέχρι την ανάδειξη του εξωτερικού συνεργάτη που θα προκύψει από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αλέξης Καλοκαιρινός, όπως και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης ευχαρίστησαν τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης του Μιχάλη Καραμαλάκη «Ηράκλειο η Πόλη μας» Σταύρο Στεφανάκη για την ψήφιση των δυο θεμάτων και την στήριξη σε αυτές τις αναγκαίες ενέργειες για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.