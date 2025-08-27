Ηράκλειο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Δεματίου και στη Γέφυρα Πόμπιας

Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές των Δήμων Φαιστού και Μινώα Πεδιαδος, για την εκτέλεση εργασιών και την τοποθέτηση μηχανισμών στη γέφυρα Δεματίου (ποταμός Αναποδάρης), επί της Επαρχιακής Οδού Χάρακα – Μάρθας και στη Γέφυρα Πόμπιας, επί της Επαρχιακής Οδού Μοιρών – Πόμπιας, στο πλαίσιο του έργου “Έξυπνες γέφυρες Περιφέρειας Κρήτης”.

Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τη μεν Γέφυρα Πόμπιας από την 06:00 έως την 14:00 ώρα της 28 και 29/08/2025 ενώ για τη γέφυρα Δεματίου από την 06:00 έως την 14:00 ώρα της 30 και 31/08/2025 και αφορούν τη διακοπή κυκλοφορίας ενός ρεύματος ανά φάση εργασιών στα ανωτέρω σημεία, με τη κυκλοφορία να διεξάγεται εναλλάξ από το έτερο ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.