Ηράκλειο:Την Παρασκευή 29 Αυγούστου τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων μέσω του Δήμου Ηρακλείου

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ για τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.

Η Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού & Νέας Γενιάς – Τμήμα Προσχολικής Αγωγής εξέδωσε ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους γονείς με τις απαραίτητες διευκρινήσεις και πληροφορίες για τη διαδικασία.

Αναλυτικά:

Στην λίστα θα δείτε τα εξής:

Έχει επιλεγεί = Έχει επιλεχθεί στο συγκεκριμένο ΚΕΠΑ

Δεν Έχει επιλεγεί = θεωρείται επιλαχών και δεν έχει επιλεχθεί για κάποιο ΚΕΠΑ. Σε περίπτωση που θα προκύψουν κενές θέσεις, η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους επιλαχόντες βάση σειράς μοριοδότησης.

Στους πίνακες θα εμφανίζεται ο αριθμός αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου, τα μόρια και η κατάσταση της αίτησης. Το αρχείο είναι σε μορφή pdf και η αναζήτηση γίνεται βάση του αριθμού αίτησης.

Για τα παιδιά που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν μέσω Δήμου, παρακαλούνται οι γονείς τους να επικοινωνήσουν με τα ΚΕΠΑ στα οποία επιλέχθηκαν και όταν παρουσιαστούν, να έχουν μαζί τους την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη συνοδευόμενη με την κάρτα υγείας παιδιού, φωτοτυπία το βιβλιάριο με τα εμβόλια, καθώς και ότι άλλο ζητηθεί από την Προϊσταμένη του ΚΕΠΑ.

Για τις ημερομηνίες προσέλευσης των παιδιών θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα για τα ΚΕΠΑ ΙΖ΄ Αστυνομικού Μεγάρου και ΙΗ΄ Πανεπιστημίου θα αναρτηθούν στα ΚΕΠΑ και οι γονείς θα ενημερωθούν από τους εν λόγω Παιδικούς Σταθμούς.

Επίσης ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους νόμιμους εκπροσώπους των βρεφών και νηπίων ότι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2025-2026» στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).

Ειδικότερα, οι αιτούντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματα των αιτήσεων τους μέσω της ειδικής εφαρμογής της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet).

Ακολούθως, οι δικαιούχοι του προγράμματος (κάτοχοι αξίας τοποθέτησης – voucher) που επιθυμούν την εγγραφή των παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 στην εξής εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου:

https://aitisi.dopafmai.gr/egwebapps/home

Επισημαίνεται ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και οφείλει να υποβάλλει συνημμένα τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

α.Το έντυπο του voucher ΚΑΙ

β.Την καρτέλα όπου αναγράφονται τα μόρια.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε κατά την ημερομηνία ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος (01/09/2025).

Περαιτέρω, επισημαίνονται τα εξής:

1. Οι οριστικοί πίνακες επιλογής των αιτήσεων συμμετοχής θα καταρτιστούν αποκλειστικά με βάση τη μοριοδότηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται την επιλογή των δικαιούχων του προγράμματος στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

2. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να δηλώσουν έως και τρείς (3) βρεφονηπιακούς σταθμούς της επιλογής τους. Η τελική κατάταξη και η τοποθέτηση στις αντίστοιχες δομές θα πραγματοποιηθεί βάσει της μοριοδότησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε όπως αναγράφεται στην καρτέλα των μορίων.

Η δήλωση κατά σειρά προτεραιότητας δεσμεύει τον/ την αιτούντα/ αιτούσα και δεν είναι δυνατή η μετακίνηση των νηπίων ή και βρεφών σε άλλη δομή μετά την ανάρτηση του πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων.

3. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να αναρτηθούν αποκλειστικά σε μορφή pdf (upload σε μορφή pdf).

4. Αξιολογούνται, μόνο οι αιτούντες που έχουν υποβάλει οριστικοποιημένη αίτηση με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι αιτούντες/αιτούσες θα απορρίπτονται.

5. Οι αιτούντες/αιτούσες είναι υπεύθυνοι για την ορθή υποβολή της αίτησης τους και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στοιχείων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους δικαιούχους έτσι ώστε το επισυναπτόμενο voucher να είναι της σχολικής περιόδου 2025-2026 καθώς και της Περιφέρειας Κρήτης, σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι εφικτή η ενεργοποίηση του.

6. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής δεν δεσμεύει τους δικαιούχους οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε άλλη δομή (Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό) της επιλογής τους. Αποκλειστικά η υπογραφή της σύμβασης και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη (Φορέα και νόμιμο εκπρόσωπο) δεσμεύει τους δικαιούχους του προγράμματος.

7. Οι προσφερόμενες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου θα καλυφθούν κυρίως από κατόχους αξίας τοποθέτησης – voucher.

Ο Δήμος Ηρακλείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων με χρήση voucher θα προβεί σε νέα ανακοίνωση αναφορικά με την ημερομηνία ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων μέσω ΕΣΠΑ καθώς και τη διαδικασία εγγραφής των ωφελούμενων βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.