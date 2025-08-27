Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 σε όλη την Κρήτη

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Υπενθυμίζουμε σε όλους την απαγόρευση:

• της καύσης και χρήσης πυρός σε υπολείμματα καλλιεργειών, χορτολιβαδικές εκτάσεις ή άλλο,

• του καπνίσματος σε κυψέλες μελισσών,

• της εκτέλεσης θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής κ.ά.),

• της χρήσης υπαίθριων ψησταριών,

• της χρήσης των «Sky Lanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα),

• της χρήσης ειδών πυροτεχνίας,

• όπως και την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, στα δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση και λοιπές ευπαθείς περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, όπως έχουν ορισθεί με σχετικές αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών, ως εξής:

Για την Π.Ε. Ηρακλείου:

1. Σύμης, Δήμου Βιάννου

2. Ρούβα – Ζαρού, Δήμου Γόρτυνας και Δήμου Φαιστού

3. Κουδουμά, Δήμου Γόρτυνας

4. Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου

5. Φουρνί, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

6. Γιούχτα, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

7. Επανωσήφη, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Για την Π.Ε. Λασιθίου:

1. Αζιλακόδασος, Δήμου Αγίου Νικολάου

2. Βαθύ, Δήμου Αγίου Νικολάου

3. Θρυπτής, Δήμου Ιεράπετρας

4. Καλό Χωριό, Δήμου Αγίου Νικολάου – Μεσελέροι, Δήμου Ιεράπετρας

5. Σελάκανο, Δήμου Ιεράπετρας

6. Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου

7. Δάσος Κρούστα, Δήμου Αγίου Νικολάου

8. Βάι, Δήμου Σητείας (μόνο 22:00 – 06:00)

Για την Π.Ε. Ρεθύμνης:

Δήμος Ρεθύμνης:

1. Περιαστικό δάσος Ευλιγιά

2. Περιαστικό δάσος Προφ. Ηλία

3. Περιαστικό δάσος Αγίου Ιωάννη

4. Αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ι.Μ. Αρκαδίου

5. Αλσίλιο περιοχής Παράδεισου Αρμένων

6. Φαράγγι Μύλων

Δήμος Αγίου Βασιλείου:

7. Περιαστικό δάσος Κισσού

8. Περιαστικό δάσος Αγκουσελιανών

9. Περιαστικό δάσος Αγ. Ιωάννου

10. Η περιοχή που ορίζεται από τη νότια έξοδο των Πηγών Κουρταλιώτη (τέλος επιτηρουμένου τμήματος από Δήμο Αγίου Βασιλείου – ΟΦΥΠΕΚΑ), τον ποταμό Κουρτάλιωτη (με ζώνη απαγόρευσης 50μ. εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού) έως τη λίμνη Πρέβελη

11. Η περιοχή Πρέβελη, που περιλαμβάνει τη λίμνη Πρέβελη, από την Ενετική καμάρα έως και την εκβολή του ποταμού Κουρταλιώτη στη θάλασσα, το εκατέρωθεν αυτής φοινικόδασος (εκτός του αμμώδους τμήματος της παραλίας), καθώς και τις αναδασωτέες εκτάσεις δυτικά της λίμνης

Δήμος Μυλοποτάμου:

12. Φαράγγι Μαργαριτών

Δήμος Αμαρίου:

13. Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού

Για την Π.Ε. Χανίων:

1. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Μπάλος Φαλάσαρνα, Δήμου Κισσάμου

2. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Κριός – Ελαφονήσι, Δήμου Καντάνου Σελίνου

3. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Σούγια – Γυαλισκάρι, Δήμου Καντάνου Σελίνου

4. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Σούγια – Αγία Ρουμέλη, Δήμων Καντάνου Σελίνου & Σφακίων

5. Πάρκο ανεμόμυλων Καθιανά, Δήμου Χανίων

6. Πρεβαντόριο – Πεύκα, Δήμου Χανίων

7. Περιαστικό Δάσος Άγιος Ματθαίος, Δήμου Χανίων

8. Άγιος Ιωάννης – Δάσος, Δήμου Γαύδου

9. Δάσος Κόρφου, Δήμου Γαύδου

Τα όρια των παραπάνω περιοχών στις οποίες ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες που συντάχθηκαν σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών Κρήτης και είναι αναρτημένοι στο σύνδεσμο: https://www.crete.gov.gr/chartes-politikis-prostasias/

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας να σεβαστούν τις απαγορεύσεις, να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες των ανωτέρω, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παρ. Β της αρ. 19/2020 πυροσβεστικής διάταξης (Β’ 2233), όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.λπ.).

Δείτε τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π.: https://civilprotection.gov.gr/xartis

Δείτε οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1591 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ