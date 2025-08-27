ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συγκέντρωση ενάντια στον ελλημενισμό του Ισραηλινού κρουζιερόπλοιου Crown Iris

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ CROWN IRIS | ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 12:00 | ΠΛΑΤΕΙÎ,摼�ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

⁨📷⁩ ⁨ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ CROWN IRIS |
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 12:30, ΣΤΟ PARKING ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

🛳️🆘Το Ισραηλινό κρουζιερόπλοιο Crown Iris δεν έχει χώρο στο λιμάνι της
πόλης μας.
Το Ηράκλειο δε μπορεί να σωπάσει!

‼️Εσπευσμένα, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στις 13.00 το γνωστό
κρουαζιερόπλοιο, με επιβαίνοντες περίπου 1600 Ισραηλινούς, όπως έχει
πλέον αποδειχθεί, ως επί το πλείστον υποστηρικτές της ολικής ισοπέδωσης
της Γάζας και του αφανισμού των Παλαιστινίων, έχει κανονιστεί να
ελλιμενιστεί στην πόλη μας.

Το έχουμε καταστήσει σαφές 2 χρόνια τώρα. Ο σιωνισμός, όπως κι ο
φασισμός, οι κανίβαλοι, οι σαδιστές, δεν έχουν θέση στο νησί μας. Η
αγάπη μας για τον Παλαιστινιακό Λαό, την ηρωική του στάση να μην
εγκαταλείπει τη γη του, την ιστορία του και τον πολιτισμό του με
τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, δε μας επιτρέπει να μην εναντιωθούμε.

Καλούμε όλους τους φορείς, τα σωματεία, τους κατοίκους, τις εργαζόμενες,
τους γονείς, να πάρουν θέση για το αν είναι ανεκτό να κυκλοφορούν
ανάμεσα μας δολοφόνοι ή υποστηρίκτριες της γενοκτονίας, παριστάνοντας
τους τουρίστες ή τις ανέμελες ταξιδιώτισσες!

Μαζί με τον κόσμο του αγώνα της πόλης μας, να δείξουμε τα αντανακλαστικά
μας και να πούμε για άλλη μια φορά πως η Κρήτη λέει όχι στη γενοκτονία.
Πως, αν θες να λογάσαι άνθρωπος δεν κάνεις κρουαζιέρα όταν στο όνομα σου
συντελείται μια σφαγή 22 μηνών και ένα αιματηρό απαρτχάιντ δεκαετιών.
Πως η ανθρωπιά, η αξιοπρέπεια κι η ελευθερία είναι τα ύψιστα ιδανικά και
όλοι οι λαοί το έχουν αποδείξει με “αίμα” στην ιστορία τους και πρέπει
να συνεχίζουν να το κάνουν.

Την Πέμπτη 28/8, μετά από την απεργιακή συγκέντρωση για την 24ωρη
απέργία της ΑΔΕΔΥ, συναντιόμαστε στις 12:30 στο parking του Λούνα Παρκ
Κατερίνα, να γίνουμε μια γροθιά απέναντι στο κέρδος που μπαίνει πάνω από
ζωές, οικοσυστήματα, κοινωνικές δομές και ανθρώπινες αξίες.

➡️Οι λιμενικοί εργαζόμενοι έχουν ειδική πρόσκληση. Με το παράδειγμα των
συναδέλφων σας στον Πειραιά, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί σαν σοβαρός
κρίκος στην αλυσίδα του διεθνούς μποϊκοτάζ (με διαμαρτυρίες, αποκλεισμό
Ισραηλινών καραβιών/τανκερ, δέσμευση φορτίων οπλικού εξοπλισμού που
προορίζεται για τον σιωνιστικό στρατό), αλλά και το διεθνές κάλεσμα σε
μποϊκοτάζ No Harbour for Genocide (κανένα λιμάνι για τη γενοκτονία),
υπάρχει ήδη ένα διεθνές ελπιδοφόρο κίνημα, το οποίο θα χρειαστεί τη δική
σας συνδρομή. Σας καλούμε να είμαστε σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα για Γη
κι Ελευθερία.

Να μη δέσει το Κρουαζιερόπλοιο των Σιωνιστών ξανά στο Ηράκλειο.

Zionists not welcome!

Λευτεριά κι Αυτοδιάθεση στην Παλαιστίνη.

Ζωή κι απελευθέρωση στη Γάζα και τα παιδιά της.

Να σταματήσει η προσφορά των εδαφών της Κρήτης στο ξέπλυμα των
δολοφόνων!

Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, Ηράκλειο⁩

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Hράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για σύσταση συμμορίας και...

0
Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας...

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Hράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για σύσταση συμμορίας και...

0
Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας...
