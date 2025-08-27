Cretan Series 3×3 by Choco Big 🏀
📅 30 – 31 Αυγούστου
📍 Παλαιόχωρα Χανίων, προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου
Έρχεται το πιο συναρπαστικό τουρνουά street basketball στην Κρήτη!
Με παρουσιαστή τον Βασίλη Σκουντή και συμμετοχή εντελώς δωρεάν!
🔗 Σκάναρε το QR code για δηλώσεις συμμετοχής.
✨ Διοργάνωση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου
✨ Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης
Χορηγοί: Φώστος Super & Mini Markets, Choco Big, Γαλατιανός Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Coca-Cola Τρία Έψιλον
📻 Χορηγός Επικοινωνίας: UP 92,9
Μην το χάσεις – η Παλαιόχωρα γίνεται το κέντρο του μπάσκετ! 🏆🔥
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ