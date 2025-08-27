ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Cretan Series 3×3 by Choco Big 🏀 στη Παλαιόχωρα Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Cretan Series 3×3 by Choco Big 🏀

📅 30 – 31 Αυγούστου

📍 Παλαιόχωρα Χανίων, προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου

Έρχεται το πιο συναρπαστικό τουρνουά street basketball στην Κρήτη!

Με παρουσιαστή τον Βασίλη Σκουντή και συμμετοχή εντελώς δωρεάν!

🔗 Σκάναρε το QR code για δηλώσεις συμμετοχής.

✨ Διοργάνωση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου

✨ Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης

Χορηγοί: Φώστος Super & Mini Markets, Choco Big, Γαλατιανός Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Coca-Cola Τρία Έψιλον

📻 Χορηγός Επικοινωνίας: UP 92,9

Μην το χάσεις – η Παλαιόχωρα γίνεται το κέντρο του μπάσκετ! 🏆🔥

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Ηράκλειο: Συγκέντρωση ενάντια στον ελλημενισμό του Ισραηλινού...

0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ CROWN IRIS...

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Ηράκλειο: Συγκέντρωση ενάντια στον ελλημενισμό του Ισραηλινού...

0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ CROWN IRIS...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ξεκινά το 2ο Little Hands Festival το Φεστιβάλ Βρεφικής και Παιδικής Διατροφής Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Συγκέντρωση ενάντια στον ελλημενισμό του Ισραηλινού κρουζιερόπλοιου Crown Iris
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 σε όλη την Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Hράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για σύσταση συμμορίας και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας...

Κανονικά θα εκτελεστεί το πτητικό πρόγραμμα της SKY express την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η SKY express ενημερώνει τους επιβάτες ότι όλες οι...

ΕΛΜΕ Ηρακλείου:Ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλης στέγης για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST