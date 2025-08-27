Cretan Series 3×3 by Choco Big 🏀

📅 30 – 31 Αυγούστου

📍 Παλαιόχωρα Χανίων, προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου

Έρχεται το πιο συναρπαστικό τουρνουά street basketball στην Κρήτη!

Με παρουσιαστή τον Βασίλη Σκουντή και συμμετοχή εντελώς δωρεάν!

🔗 Σκάναρε το QR code για δηλώσεις συμμετοχής.

✨ Διοργάνωση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου

✨ Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης

Χορηγοί: Φώστος Super & Mini Markets, Choco Big, Γαλατιανός Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Coca-Cola Τρία Έψιλον

📻 Χορηγός Επικοινωνίας: UP 92,9

Μην το χάσεις – η Παλαιόχωρα γίνεται το κέντρο του μπάσκετ! 🏆🔥

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ