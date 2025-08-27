Ηράκλειο:Ξεκινά το 2ο Little Hands Festival το Φεστιβάλ Βρεφικής και Παιδικής Διατροφής Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Το πολυαναμενόμενο Little Hands Festival, το Φεστιβάλ Βρεφικής και Παιδικής Διατροφής που κατέκτησε μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στον περιβάλλοντα χώρο του Παγκρητίου Σταδίου. Με ώρες λειτουργίας 10:00 – 13:30 και 16:00 – 21:30 και ελεύθερη είσοδο για όλους, το φεστιβάλ υπόσχεται δύο ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, γνώση και αξέχαστες εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Little Hands, με συνδιοργάνωση της Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Κρήτης, της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών “Δ. Θεοτοκόπουλος”, του Συλλόγου Παιδαγωγών – Εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού και της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού Ηρακλείου και γίνεται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις και εμπειρίες

Το φεστιβάλ προσφέρει δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες:

Δημιουργικά εργαστήρια: μαγειρική, εικαστικά, messy play, θεατρικό παιχνίδι, yoga, μουσικοκινητική.

Επιστημονικές ομιλίες για γονείς και παιδιά από διατροφολόγους, ψυχολόγους και παιδαγωγούς.

Δράσεις πρόληψης: η κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου της Περιφέρειας Κρήτης με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου θα πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικό έλεγχο στους μικρούς επισκέπτες.

Συναυλίες, εκπλήξεις και… Σούπερ Ήρωας!

Το Σάββατο βράδυ, οι σχολές χορών “Ερωτοκρήτες” θα παρουσιάσουν μια αυθεντική Κρητική βραδιά, με τη συνοδεία των συγκροτημάτων του Μανώλη Καλυκάκη και του Γιάννη Μαρτσάκη.

Την Κυριακή, οι αγαπημένοι Burger Project επιστρέφουν για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους, κλείνοντας το φεστιβάλ με ένα αξέχαστο πάρτι.

Και φυσικά, ο Σούπερ Ήρωας της Διατροφής, Παντοδύναμος ΜΠΡΟΚΟΜΑΝ, θα είναι παρών και τις δύο ημέρες για να ψυχαγωγήσει τα παιδιά με δράσεις και παιχνίδια!

Με αγάπη και φροντίδα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το Χαμόγελο του Παιδιού θα συμμετέχει με δημιουργικές δράσεις, Σχολικό Παζάρι Ενίσχυσης και συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες που στηρίζει.

Το αναλυτικό πρόγραμμα

Το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ομιλιών επισυνάπτεται σε μορφή κειμένου και εικόνας, ώστε οι επισκέπτες να οργανώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους.

Σας περιμένουμε!

Το Little Hands Festival ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ελάτε να ζήσουμε μαζί δύο ημέρες γεμάτες γεύσεις, παιχνίδια και χαμόγελα!

Για περισσότερες πληροφορίες:

🌐 littlehandsfestival.gr | 📧 festival@littlehandsblw.com

📱 Instagram: @littlehandsfestival | Facebook: Little Hands Festival