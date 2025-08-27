ΕΛΜΕ Ηρακλείου:Ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλης στέγης για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ηρακλείου

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ηρακλείου εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης της σχολικής μονάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρωί του Σαββάτου 9 Νοεμβρίου 2024 σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος του πρανούς του οικοπέδου όπου συστεγάζονταν το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ηρακλείου στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

Μετά από συνεχείς συσκέψεις αρμόδιων φορέων, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, προκρίθηκε ως προσωρινή λύση η μετεγκατάσταση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο κτίριο της 2ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου στις Γούρνες. Μία λύση που, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Δήμου, θα είχε διάρκεια μόλις τριών μηνών. Ωστόσο, βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η μετεγκατάσταση της σχολικής μονάδας σε δικό της, κατάλληλο χώρο δεν έχει ακόμα διευθετηθεί.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η παραμονή στο κτίριο της 2ης ΣΑΕΚ παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, οπότε –σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Δήμου– θα πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση στη Νέα Αλικαρνασσό. Ωστόσο παρά τις προσπάθειες των Διευθύνσεων της ΣΑΕΚ και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, καθώς και του Συλλόγου Διδασκόντων, το κτίριο της 2ης ΣΑΕΚ δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για μακροχρόνια στέγαση σχολικής μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά:

· Σε τέσσερις αίθουσες συστεγάζονταν ταυτόχρονα δύο τμήματα όπου πραγματοποιούνταν διδασκαλία με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

· Δεν υπήρχαν χώροι για τις ατομικές συνεδρίες των μαθητών από τα μέλη του Ε.Ε.Π.

· Οι περισσότερες αίθουσες βρίσκονται στον 1ο όροφο, χωρίς τις απαιτούμενες προσβάσεις και υποδομές, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κίνδυνος για την ασφάλεια των μαθητών.

· Δεν υπήρχαν γυμναστήριο, χώροι άθλησης και θερμοκήπιο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των μαθημάτων της φυσικής αγωγής και του τομέα γεωπονίας.

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου έχει ζητήσει με κάθε τρόπο από τους αρμόδιους φορείς την άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ενώ είχε ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετεγκατάσταση στη Νέα Αλικαρνασσό εντός τριών έως τεσσάρων μηνών, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος. Η αθέτηση αυτής της δέσμευσης δημιουργεί σαφείς ευθύνες και προβληματισμό για την επίτευξη της λύσης στο νέο χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί.

Καλούμε άμεσα την Πολιτεία, τον Δήμο Ηρακλείου και όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν λύση ώστε:

· Να εξασφαλιστεί νέος κατάλληλος χώρος στέγασης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ηρακλείου τη σχολική χρονιά 2025-2026.

· Η λύση να βρίσκεται εντός του Δήμου Ηρακλείου, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες μαθητών και προσωπικού του σχολείου.

· Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία

· Να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι διαδικασίες για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου, στο χώρο που έχει καθοριστεί από τον Δήμο, για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Δεν αποδεχόμαστε καμία έκπτωση στην ασφάλεια, την παιδαγωγική επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών υποδομών.

Ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αγωνιζόμαστε με αποφασιστικότητα για τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών σχολικών κτιρίων γενικής και ειδικής αγωγής και για την κατοχύρωση ίδιων δυνατοτήτων μάθησης και εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά.