Νέα Επιμορφωτικά Προγράμματα από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επενδύσει στη γνώση και την επαγγελματική του εξέλιξη, υποβάλλοντας αίτηση στα νέα, καινοτόμα επιμορφωτικά του προγράμματα.

Με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας σε τομείς αιχμής που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τα ακόλουθα προγράμματα:

• Cisco CCNA Networking Course

• Customer Strategy & Analytics – An AI Driven Approach

• Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) στην ψηφιακή εποχή

• Advanced mini-Fellowship in Refractive Surgery (Module 1 – Theoretical)

• Primary Care Training Hub – Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (με έμφαση στην αλλαγή συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία υγείας–ασθενή και στις δεξιότητες συμβουλευτικής)

• Ophthalmic Optics, Contact Lenses and Visual Perception: an optometric approach

• First steps into Greek language and culture

• Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αναπνευστικού στον βαρέως πάσχοντα ασθενή (Β κύκλος)

Τα προγράμματα υλοποιούνται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιούν την επιστημονική τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Κρήτης και στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε:

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

📧 kedivim@uoc.gr

☎ 2810 393661 – 2810 393662