Νέα Επιμορφωτικά Προγράμματα από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επενδύσει στη γνώση και την επαγγελματική του εξέλιξη, υποβάλλοντας αίτηση στα νέα, καινοτόμα επιμορφωτικά του προγράμματα.

Με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας σε τομείς αιχμής που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τα ακόλουθα προγράμματα:

• Cisco CCNA Networking Course
• Customer Strategy & Analytics – An AI Driven Approach
• Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) στην ψηφιακή εποχή
• Advanced mini-Fellowship in Refractive Surgery (Module 1 – Theoretical)

• Primary Care Training Hub – Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (με έμφαση στην αλλαγή συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία υγείας–ασθενή και στις δεξιότητες συμβουλευτικής)

• Ophthalmic Optics, Contact Lenses and Visual Perception: an optometric approach
• First steps into Greek language and culture

• Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αναπνευστικού στον βαρέως πάσχοντα ασθενή (Β κύκλος)

Τα προγράμματα υλοποιούνται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιούν την επιστημονική τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Κρήτης και στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε:

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta
Επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
📧 kedivim@uoc.gr
☎ 2810 393661 – 2810 393662

Ρέθυμνο:Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή στην Ενθρόνιση...

0
ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΗ Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαρτίου η...

0
Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Ρέθυμνο:Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή στην Ενθρόνιση...

0
ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΗ Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαρτίου η...

0
Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...
Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστήριο ο «Φραπές» – Αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο
Επόμενο άρθρο
Γαύδος: Τέλος στην περιπέτεια για τους 47 μαθητές και συνοδούς – Ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής
Ρέθυμνο:Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή στην Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΗ Ενθρόνιση Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Γαύδος: Τέλος στην περιπέτεια για τους 47 μαθητές και συνοδούς – Ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η επιχείρηση επιστροφής των...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστήριο ο «Φραπές» – Αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το «παρών» στο δικαστήριο έδωσε ο κατά κόσμον Γιώργος...

