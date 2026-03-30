Γαύδος: Τέλος στην περιπέτεια για τους 47 μαθητές και συνοδούς – Ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η επιχείρηση επιστροφής των 47 ατόμων – μαθητών και συνοδών – που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο από τις 25 Μαρτίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεπαν τον απόπλου.

Πρόκειται για μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης προκειμένου να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της εθνικής επετείου.

Ωστόσο, η επιδείνωση του καιρού τις προηγούμενες ημέρες οδήγησε σε απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα την παραμονή τους στο νησί για αρκετά 24ωρα, μέχρι να καταστεί εφικτή η μετακίνησή τους.

Με τη βελτίωση των συνθηκών, ξεκίνησε η διαδικασία επιστροφής τους, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία που υπέστησαν μαθητές και συνοδοί, οι οποίοι παρέμειναν στο νησί περισσότερο από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η επιχείρηση εξελίσσεται ομαλά, με βασική προτεραιότητα την ασφαλή μεταφορά όλων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
